संयुक्त राष्ट्र: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने सुरक्षा परिषद से कोविड-19 महामारी से निपटने में एकजुट रहने का आह्वान किया. उन्होंने इसे ”एक पीढ़ी की लड़ाई” करार दिया. उन्‍होंने चेताया कि ऐसे समय में आतंकवादी समूहों को स्‍ट्राइक करने के अवसर की खिड़की दिखाई दे सकती है, जबकि अधिकांश सरकारों का सबसे अधिक ध्यान महामारी की ओर है. Also Read - COVID19: दिल्‍ली में 51 नए मामलों के साथ अबतक 720 मामले, कुल 12 मरीजों की मौत

यूएन महासचिव ने कहा, COVID19 द्वारा उजागर की गई तैयारियों की कमी से आतंकियों के लिए यह एक मौका हो हो सकता है कि कैसे बायोटेरोरिस्ट हमले प्रकट हो सकते हैं और इसके जोखिमों को बढ़ा सकते हैं. नॉन स्‍टेट ग्रुप्‍स की विषैले strains तक पहुंच पूरे विश्‍वभर के समाजों के लिए तबाही का कारण बन सकते हैं. Also Read - Coronavirus: देश में 24 घंटे में 20 लोगों समेत अब तक कुल 169 जानें गईं, संक्रमित 5865

यूएन के महासचिव ने वीडियोकॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कोरोना वायरस पर पहली बैठक में सुरक्षा परिषद से अपील करते हुए गुरुवार को कहा, इस मुश्किल समय में परिषद का एकजुट होकर इससे निपटने के लिए संकल्प लेना बहुत महत्वपूर्ण है. Also Read - Coronavirus: महाराष्‍ट्र में भी विधायकों की सैलरी में कटौती, कैबिनेट ने दी मंजूरी

The engagement of the Security Council will be critical to mitigate the peace & security implications of #COVID19. Indeed, a signal of unity & resolve from the Council would count for a lot at this anxious time: UN Secretary-General Antonio Guterres to UN Security Council https://t.co/x7c9mJ2C0V

— ANI (@ANI) April 9, 2020