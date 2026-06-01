गाय को गोली मारकर दी ईद की कु्र्बानी, बहुत बड़ा नेता है आरोपी, वीडियो वायरल होने के बाद मुस्लिम देश में भड़का गुस्सा

Cow Shot Dead: मलेशिया में ईद के दिन कुर्बानी के लिए एक गाय को गोली मार दी. यह हरकत किसी सामान्य शख्स ने नहीं बल्कि मलेशिया के बड़े नेता और एक राज्य के मुख्यमंत्री ने की है. घटना के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया है और पुलिस की जांच शुरू हो गई है.
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, थाईलैंड की सीमा से सटे उत्तरी राज्य पेरलिस की पुलिस ने बताया कि उन्होंने वह शॉटगन जब्त कर ली है. इसका इस्तेमाल गुरुवार को कुआलालंपुर पेरलिस में हुए ‘कोरबान’ समारोह के दौरान मुख्यमंत्री अबू बकर हमजा ने किया था. कोरबान जानवरों की बलि देने का धार्मिक अनुष्ठान होता है.
एक वायरल वीडियो में पेरलिस के मुख्यमंत्री अबू बकर हमजा ईद-उल-अज़हा के मौके पर एक बलि के लिए रखी गई गाय को शॉटगन से गोली मारते हुए देखा जा सकता है. इस घटना से लोगों में गुस्सा फैल गया. इस्लामी तरीके से जानवरों की बलि के नियमों को लेकर सवाल उठने लगे.
अबू बकर ने अपने इस कदम का बचाव करते हुए कहा कि समारोह के दौरान वह गाय रस्सी तोड़कर भाग निकली थी और आक्रामक हो गई थी. उन्होंने कहा, मैंने मजे के लिए गाय को गोली नहीं मारी थी. वह बहुत ज़्यादा आक्रामक हो गई थी. गर हम उसे यूं ही छोड़ देते और वह किसी को सींग मारकर मार डालती, तो इसके लिए किसे ज़िम्मेदार ठहराया जाता?
उन्होंने जानवर के पैर में गोली मारी थी, जिसके बाद वह ज़मीन पर गिर गया और फिर “सामान्य प्रक्रिया के अनुसार” उसकी बलि दे दी गई. इस समारोह के हिस्से के तौर पर उन्होंने अपने हाथों से 25 गायों की बलि दी थी.
कांगार के पुलिस प्रमुख युशरीफुद्दीन मोहम्मद युसोप ने शनिवार को बताया कि पुलिस अधिकारियों ने शॉटगन के साथ नौ राउंड कारतूस भी ज़ब्त किए हैं. इसके अलावा, ऑनलाइन वायरल हो रहे 38 सेकंड के एक वीडियो क्लिप के आधार पर पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बाद उन्होंने अबू बकर का बयान भी रिकॉर्ड किया है.
इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर एक साल तक की जेल, 2,000 रिंगिट (लगभग 504 अमेरिकी डॉलर) तक का जुर्माना, या दोनों सज़ाएं हो सकती हैं.
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