गाय को गोली मारकर दी ईद की कु्र्बानी, बहुत बड़ा नेता है आरोपी, वीडियो वायरल होने के बाद मुस्लिम देश में भड़का गुस्सा

Cow Shot Dead: मलेशिया के पेरलिस राज्य के मुख्यमंत्री अबू बकर हमजा एक गाय को शॉटगन से गोली मारने के मामले में पुलिस की जांच का सामना कर रहे हैं.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/world-hindi/cow-shot-dead-for-eid-sacrifice-outrage-erupts-in-malaysia-after-video-goes-viral-8432545/ Copy

पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वे इस मामले में किसी भी तरह की अटकलें न लगाएं. (photo credit X, for representation only)

Cow Shot Dead: मलेशिया में ईद के दिन कुर्बानी के लिए एक गाय को गोली मार दी. यह हरकत किसी सामान्य शख्स ने नहीं बल्कि मलेशिया के बड़े नेता और एक राज्य के मुख्यमंत्री ने की है. घटना के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया है और पुलिस की जांच शुरू हो गई है.

क्या कह रही पुलिस

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, थाईलैंड की सीमा से सटे उत्तरी राज्य पेरलिस की पुलिस ने बताया कि उन्होंने वह शॉटगन जब्त कर ली है. इसका इस्तेमाल गुरुवार को कुआलालंपुर पेरलिस में हुए ‘कोरबान’ समारोह के दौरान मुख्यमंत्री अबू बकर हमजा ने किया था. कोरबान जानवरों की बलि देने का धार्मिक अनुष्ठान होता है.

क्या है वायरल वीडियो में

एक वायरल वीडियो में पेरलिस के मुख्यमंत्री अबू बकर हमजा ईद-उल-अज़हा के मौके पर एक बलि के लिए रखी गई गाय को शॉटगन से गोली मारते हुए देखा जा सकता है. इस घटना से लोगों में गुस्सा फैल गया. इस्लामी तरीके से जानवरों की बलि के नियमों को लेकर सवाल उठने लगे.

क्या बोले सीएम

अबू बकर ने अपने इस कदम का बचाव करते हुए कहा कि समारोह के दौरान वह गाय रस्सी तोड़कर भाग निकली थी और आक्रामक हो गई थी. उन्होंने कहा, मैंने मजे के लिए गाय को गोली नहीं मारी थी. वह बहुत ज़्यादा आक्रामक हो गई थी. गर हम उसे यूं ही छोड़ देते और वह किसी को सींग मारकर मार डालती, तो इसके लिए किसे ज़िम्मेदार ठहराया जाता?

उन्होंने जानवर के पैर में गोली मारी थी, जिसके बाद वह ज़मीन पर गिर गया और फिर “सामान्य प्रक्रिया के अनुसार” उसकी बलि दे दी गई. इस समारोह के हिस्से के तौर पर उन्होंने अपने हाथों से 25 गायों की बलि दी थी.

आरोपी सीएम का बयान दर्ज

कांगार के पुलिस प्रमुख युशरीफुद्दीन मोहम्मद युसोप ने शनिवार को बताया कि पुलिस अधिकारियों ने शॉटगन के साथ नौ राउंड कारतूस भी ज़ब्त किए हैं. इसके अलावा, ऑनलाइन वायरल हो रहे 38 सेकंड के एक वीडियो क्लिप के आधार पर पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बाद उन्होंने अबू बकर का बयान भी रिकॉर्ड किया है.

बड़ी बातें

अबू बकर के पास उस हथियार के लिए वैध लाइसेंस था

जांच मलेशिया के ‘हथियार अधिनियम 1960’ की धारा 39 के तहत हो रही है

यह धारा सार्वजनिक स्थानों पर हथियार चलाने के नियमों से संबंधित है

सीएम को हो सकती है ये सजा

इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर एक साल तक की जेल, 2,000 रिंगिट (लगभग 504 अमेरिकी डॉलर) तक का जुर्माना, या दोनों सज़ाएं हो सकती हैं.