नई दिल्ली: अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद अफगानिस्तान में एक बार फिर तालिबान सिर उठा रहा है. तालिबान (Taliban) ने अफगानिस्तान के कई शहरों पर कब्जा कर लिया है. तालिबान द्वारा कई तरह की अमानवीय घटनाएँ सामने आ रही हैं. पूरा अफगानिस्तान एक बार फिर बड़े संकट से गुजर रहा है. इस बीच क्रिकेटर राशिद खान (Rashid Khan) ने दुनिया से मदद की अपील की है.Also Read - UNSC में भारत ने अफगानिस्तान में हिंसा के खत्‍मे की अपील की, US ने कहा, तालिबान का इस्लामिक शासन स्‍वीकार नहीं

अफगानिस्तान के मशहूर और दुनिया के दिग्गज ऑलराउंड क्रिकेटर राशिद खान ने ट्विटर पर ये अपील की है. राशिद खान ने कहा कि दुनिया के प्रिय लीडर्स, इस समय मेरा देश मुश्किल में है. हजारों बेगुनाहों जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, रोज शहीद हो रहे हैं. घर और दूसरी संपत्तियां बर्बाद की जा रही हैं. हजारों लोगों को अपनी जगह छोड़नी पड़ रही है. Also Read - Afghanistan:तहला साहिब में फिर लहराया निशान साहिब, तालिबान ने गुरुद्वारा से हटाया था धार्मिक ध्‍वज

Dear World Leaders! My country is in chaos,thousand of innocent people, including children & women, get martyred everyday, houses & properties being destructed.Thousand families displaced..

Don’t leave us in chaos. Stop killing Afghans & destroying Afghaniatan🇦🇫.

We want peace.🙏

— Rashid Khan (@rashidkhan_19) August 10, 2021