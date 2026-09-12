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क्रूड ऑयल मार्केट थरथराया...सऊदी अरब की पाइप लाइन पर ड्रोन से जबरदस्त हमला, ट्रिपल ब्लाकेज से पूरा मिडिल ईस्ट चोक होने का खतरा

Crude Oil: सऊदी अरब की पाइप लाइन पर हमला संकेत देता है कि ईरान युद्ध के जारी रहने के साथ ही किंगडम के तेल संसाधनों और उन संसाधनों के निर्यात की उसकी क्षमता पर खतरा बढ़ रहा है.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Updated: September 12, 2026, 6:54 AM IST
क्रूड ऑयल मार्केट थरथराया...सऊदी अरब की पाइप लाइन पर ड्रोन से जबरदस्त हमला, ट्रिपल ब्लाकेज से पूरा मिडिल ईस्ट चोक होने का खतरा
ब्रेंट ऑयल का एक बैरल, जो असल बेंचमार्क माना जाता है, 104 डॉलर तक पहुंच चुका है. (photo credit, IANS)

Crude Oil: सऊदी अरब में तेल की एक अहम पाइपलाइन पर गुरुवार को प्रोजेक्टाइल से हमला किया गया. सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर एक बयान जारी कर कहा कि पाइपलाइन पर हमला हुआ था और “एहतियात के तौर पर इसे बंद कर दिया गया था. सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, मामले की जानकारी रखने वाले दो अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि पाइपलाइन के पास मौजूद पंप स्टेशनों पर हमला हुआ था.

सैटेलाइट तस्वीरों में दिखी तबाही

शुक्रवार की एक सैटेलाइट तस्वीर में एक पंपिंग स्टेशन पर आग से भारी नुकसान दिखाई दे रहा है, और गुरुवार की एक दूसरी तस्वीर में एक पंपिंग स्टेशन पर छोटी आग से घना काला धुआं निकलता दिख रहा है.

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किसने किया हमला, किस इलाके में हमला?

यह तुरंत साफ नहीं हो पाया कि पाइप लाइन पर हुए हमलों के लिए कौन जिम्मेदार था या क्या पाइपलाइन के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचा है. एक अधिकारी ने कहा कि इराक से आए ड्रोन से हमला किया गया था. सऊदी विदेश मंत्रालय के अनुसार कई ड्रोन द्वारा रियाद और मदीना इलाकों में ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन पर हमला हुआ, जिसके कारण कुछ लोग घायल हुए और कुछ नुकसान हुआ, जिसे अभी ठीक किया जा रहा है.

कच्चे तेल के उत्पादन में भारी गिरावट और आसमान पर कीमत

पाइपलाइन सिस्टम पर यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब सऊदी अरब ने OPEC को बताया है कि पिछले महीने उसके कच्चे तेल के उत्पादन में भारी गिरावट आई है और यह 1990 के बाद के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है. वहीं, इस हफ्ते मध्य पूर्व की घटनाओं के कारण तेल की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव के बीच कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर चली गई है. इराकी सरकार ने बाद में हमलों की निंदा करते हुए एक बयान जारी किया. इसमें कहा गया कि उसने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तत्काल जांच के आदेश दिए हैं और वह अपनी जमीन या हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल हमलों के लिए नहीं होने देगी.

मिडिल ईस्ट में ट्रिपल ब्लाकेज

द सन की एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान के समर्थन वाले हूती विद्रोहियों ने एक अहम द्वीप (पेरिम द्वीप) पर कब्ज़ा कर लिया है. इससे एक खतरनाक ‘ट्रिपल नाकेबंदी’ (तीन तरफ से घेराबंदी) संभव हो गई है, जिससे ग्लोबल ट्रेड पूरी तरह ठप पड़ सकता है.

हूती ने ‘बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य’ (जिसे ‘गेट ऑफ़ टीयर्स’ भी कहा जाता है) पर कब्ज़ा करने की कसम खाई है. यह लाल सागर के मुहाने पर स्थित एक बहुत अहम और संकरा समुद्री रास्ता है. गेट ऑफ़ टीयर्स’ पर नियंत्रण का मतलब है कि ईरान समर्थित यह समूह दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को बंधक बना सकता है. यह हूथियों की कई सालों में सबसे बड़ी क्षेत्रीय जीत है और इससे वे ‘गेट ऑफ़ टीयर्स’ में जहाजों को धमकाने की मज़बूत स्थिति में आ गए हैं. ईरान ने पहले से ही होर्मुज को ब्लॉक करके रखा है और अमेरिकी नाकेबंदी ने एक और घेरा बना दिया है, जिससे ईरान और ओमान के बीच स्थित होर्मुज में टैंकर पहले से ही खतरे में हैं.

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Vineet Sharan

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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