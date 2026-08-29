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आखिर कैसे बना हमारा ब्रह्मांड? बिग बैंग से मल्टीवर्स तक समझिए पूरी कहानी

हमारे आसपास सूरज, चांद, तारे और ग्रह हैं. मगर इनके आगे भी अंतरिक्ष में अरबों आकाशगंगाएं मौजूद हैं. ऐसे में एक बड़ा सवाल हमेशा से लोगों के मन में रहा है कि आखिर इस पूरे ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई?

Written by: Ikramuddin
Published: August 29, 2026, 10:17 PM IST
आखिर कैसे बना हमारा ब्रह्मांड? बिग बैंग से मल्टीवर्स तक समझिए पूरी कहानी
तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (photo/AI)

हम आज जिस धरती पर रहते हैं वो इस विशाल ब्रह्मांड का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा भर है. हमारे आसपास सूरज, चांद, तारे और ग्रह हैं. मगर इनके आगे भी अंतरिक्ष में अरबों आकाशगंगाएं मौजूद हैं. ऐसे में एक बड़ा सवाल हमेशा से लोगों के मन में रहा है कि आखिर इस पूरे ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई? वैज्ञानिकों ने इस सवाल का जवाब खोजने के लिए कई सिद्धांत दिए हैं. इनमें बिग बैंग थ्योरी को सबसे ज्यादा वैज्ञानिक समर्थन मिला है. हालांकि ब्रह्मांड की शुरुआत को लेकर कुछ दूसरी थ्योरी भी चर्चा में रही हैं.

क्या है बिग बैंग थ्योरी

ब्रह्मांड की शुरुआत को समझाने वाली सबसे प्रमुख थ्योरी को बिग बैंग कहा जाता है. इसके मुताबिक करीब 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड बेहद गर्म और बहुत घनी अवस्था में था. इसके बाद ब्रह्मांड तेजी से फैलने लगा. समय के साथ यह फैलता गया और धीरे-धीरे तारे, आकाशगंगाएं, ग्रह और दूसरी चीजें बनती गईं. यहां बिग बैंग को किसी बम के धमाके की तरह समझना सही नहीं होगा. दरअसल, वैज्ञानिकों के मुताबिक अंतरिक्ष खुद फैल रहा था. यानी ऐसा नहीं था कि अंतरिक्ष में किसी एक जगह विस्फोट हुआ और चीजें चारों तरफ उड़ने लगीं.

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शुरुआत में बेहद गर्म था सबकुछ

बिग बैंग के शुरुआती समय में ब्रह्मांड का तापमान बहुत ज्यादा था. उस समय आज की तरह तारे या ग्रह मौजूद नहीं थे. बेहद छोटे कणों से मिलकर बनी गर्म गैस और ऊर्जा मौजूद थी. कुछ समय बाद जब ब्रह्मांड ठंडा होने लगा तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जैसे कणों से सबसे हल्के तत्व बनने लगे. इनमें हाइड्रोजन और हीलियम प्रमुख थे. बिग बैंग के करीब 3.8 लाख साल बाद ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया कि परमाणु बनने लगे. इसके बाद प्रकाश अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ सका. आज भी उस समय की बची हुई रोशनी को वैज्ञानिक देख सकते हैं. इसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहा जाता है. यह बिग बैंग थ्योरी के सबसे महत्वपूर्ण सबूतों में से एक है.

फिर बने तारे और आकाशगंगाएं

समय बीतने के साथ गैस के बड़े-बड़े बादल गुरुत्वाकर्षण की वजह से एक जगह इकट्ठा होने लगे. धीरे-धीरे इन्हीं से पहले तारे बने. फिर अरबों तारों के समूह से आकाशगंगाएं बनने लगीं. करीब 4.6 अरब साल पहले हमारी आकाशगंगा में गैस और धूल से सूरज और उसके आसपास मौजूद ग्रहों का निर्माण हुआ. इसी प्रक्रिया के दौरान हमारी धरती भी बनी.

क्या हमेशा से ऐसा ही था ब्रह्मांड

बिग बैंग के अलावा एक समय स्टेडी स्टेट थ्योरी भी काफी चर्चा में थी. इसके मुताबिक ब्रह्मांड की कोई खास शुरुआत नहीं हुई थी. ब्रह्मांड हमेशा से फैल रहा था और इसके साथ लगातार नया पदार्थ बनता रहता था. हालांकि, बाद में वैज्ञानिकों को ऐसे कई सबूत मिले जो बिग बैंग थ्योरी के पक्ष में ज्यादा मजबूत थे. इसलिए स्टेडी स्टेट थ्योरी को अब ब्रह्मांड की शुरुआत की मुख्य व्याख्या नहीं माना जाता.

क्या हमारे अलावा दूसरे ब्रह्मांड भी हैं?

एक और दिलचस्प विचार मल्टीवर्स का है. इसके मुताबिक हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं हो सकता. संभव है कि हमारे ब्रह्मांड के अलावा कई और ब्रह्मांड भी मौजूद हों. इन दूसरे ब्रह्मांडों में भौतिकी के नियम हमारे ब्रह्मांड से अलग हो सकते हैं. मसलन, वहां प्रकाश की गति या दूसरी चीजों के नियम अलग तरह से काम कर सकते हैं. लेकिन यहां यह समझना जरूरी है कि मल्टीवर्स अभी एक स्थापित तथ्य नहीं है. यह वैज्ञानिक विचार और संभावित मॉडल के रूप में चर्चा में है.

तो फिर ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई?

फिलहाल वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की शुरुआत को समझाने वाली सबसे मजबूत थ्योरी है. ब्रह्मांड के फैलने, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड और शुरुआती तत्वों की मात्रा जैसे कई सबूत इसके समर्थन में हैं. फिर भी वैज्ञानिकों के पास हर सवाल का जवाब नहीं है. खासकर बिग बैंग से ठीक पहले क्या था और शुरुआत के सबसे पहले पल में वास्तव में क्या हुआ, यह अब भी बड़े रहस्यों में शामिल है. यानी इंसान ने ब्रह्मांड की कहानी का एक बड़ा हिस्सा समझ लिया है, लेकिन इसकी शुरुआत का पूरा रहस्य अभी भी बाकी है. आने वाले समय में नई तकनीक और बेहतर टेलीस्कोप वैज्ञानिकों को इस रहस्य के और करीब ले जा सकते हैं.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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