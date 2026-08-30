देखते-ही-देखते समुद्र में समा गई 270 लोगों से भरी फेरी, साइप्रस के पास बड़ा हादसा; 7 की मौत

उत्तरी साइप्रस के तट के पास करीब 270 यात्रियों से भरी फेरी पलट गई. हादसे में 7 लोगों की मौत और 172 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया. आइए जानते हैं यह हादसे कब और कैसे हुआ.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/world-hindi/cyprus-ferry-accident-7-dead-270-passengers-onboard-rescue-operation-underway-8513220/ Copy

फेरी उत्तरी साइप्रस के Kyrenia यानी Girne पोर्ट से तुर्किए के Mersin प्रांत स्थित Tasucu पोर्ट के लिए रवाना हुई थी. (Photo from X Video)

उत्तरी साइप्रस तट के पास करीब 270 यात्रियों और क्रू को ले जा रही फेरी पलट गई

हादसे में 7 लोगों की मौत हुई, जबकि 172 से ज्यादा लोगों को सुराक्षित बचा लिया गया

रेस्क्यू टीमों ने समुद्र में उतरकर अभियान चलाया

दक्षिणी ट्यूनीशिया में भी प्रवासियों की एक नाव पलटी, जिसमें 2 की मौत हो गई

उत्तरी साइप्रस के तट के पास रविवार एक बड़ा हादसा हो गया. करीब 270 यात्रियों और क्रू को लेकर जा रही कैटामरैन स्टाइल फेरी अचानक पलट गई. हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत की खबर आई है, जबकि 172 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया. हादसे के बाद, समुद्र में अफरा-तफरी मच गई और यात्रियों को लाइफ जैकेट पहनकर पानी में उतरना पड़ा. उत्तरी साइप्रस के प्रधानमंत्री उनाल उस्तेल ने तुर्किए के सरकारी चैनल TRT को बताया कि बचाव अभियान लगातार जारी है.

बीच समंदर फेरी में आई आफत

जानकारी के मुताबिक, फेरी उत्तरी साइप्रस के Kyrenia यानी Girne पोर्ट से तुर्किए के Mersin प्रांत स्थित Tasucu पोर्ट के लिए रवाना हुई थी. स्थानीय Kibris अखबार के मुताबिक, तट से करीब चार मील दूर फेरी में पानी भरना शुरू हो गया और हालात बिगड़ गए. एक अधिकारी ने AFP को बताया कि हादसे के बाद फेरी पूरी तरह समुद्र में डूब गई. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो और तस्वीरों में कई लोग लाइफ जैकेट पहने समुद्र में तैरते दिखाई दिए.

रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, हादसे की वजह अब तक रहस्य

उत्तरी साइप्रस के परिवहन मंत्री एरहान अरिकली ने बताया कि जहाज पलट चुका था और बचाव दल भी पहुंच चुका था. शुरुआती जानकारी में करीब 100 लोगों के Kyrenia पहुंचने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में 172 से ज्यादा लोगों के बचाए जाने की खबर सामने आई. हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि फेरी में अचानक पानी कैसे भरा? मंत्री ने भी कहा कि फिलहाल हादसे की वजह का पता नहीं चल पाया है. फेरी किस कंपनी की थी, इसकी भी तत्काल पुष्टि नहीं हुई है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि राहत और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जरूरी तैयारियां की जा रही हैं.

At least seven people died and 23 were missing after a ferry carrying around 270 passengers and crew capsized off North Cyprus, leaving survivors clinging to its overturned hull https://t.co/BvljMMFKId pic.twitter.com/c1hlWDgFAE — Reuters (@Reuters) August 30, 2026

ट्यूनीशिया में भी पलटी प्रवासियों की नाव

इस बीच, दक्षिणी ट्यूनीशिया के तट पर भी एक नाव हादसा हुआ. नेशनल गार्ड के मुताबिक, प्रवासियों को ले जा रही नाव पलटने से कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग अभी लापता हैं. एक व्यक्ति को सुरक्षित बचा लिया गया है. अधिकारियों ने दो शव बरामद कर उन्हें पास के Djerba द्वीप के अस्पताल भेजा. माना जा रहा है कि नाव में करीब 15 लोग सवार थे और वह Zarzis तथा Ben Guerdane के बीच से रवाना हुई थी.