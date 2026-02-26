  • Hindi
'मेरी पॉकेट मनी खर्च कर पापा दूसरी मम्मी ले आए', बेटे ने किया केस

China: पिता केस हार गया है और अब उसे पूरी रकम वापस करनी होगी. हालांकि पिता का कहना है कि केस बच्चे की मां ने किया था.

(photo credit AI, for representation only)

China: एक पिता ने तलाक के बाद दूसरी शादी की. इस शादी समारोह में उन्होंने अपने बेटे के जेब खर्च, उसे उपहार में मिले पैसे भी खर्च कर दिए. दुखी बेटे ने उन पर केस कर दिया. अब पिता केस हार गए हैं और उन्हें पूरी रकम लौटानी होगी.

कौन है ये बच्चा

साउथ चाइना मार्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह केस चीन का है. 10 साल का यह लड़का, जिसे जियाओहुई के नाम से जाना जाता है, उत्तरी चीन के हेनान प्रांत के झेंगझोउ का रहने वाला है. वह दो साल पहले अपने माता-पिता के तलाक के बाद से अपने पिता के साथ रह रहा है.

कितने पैसे थे बच्चे के पास

इन सालों में, ज़ियाओहुई ने चीनी नए साल के ‘लाल लिफाफे’ के पैसे में 80,000 युआन यानी करीब 9 लाख रुपये से ज़्यादा जमा किए थे. ये सभी पैसे उसके पिता की ओर से खास तौर पर उसके लिए खोले गए बैंक अकाउंट में जमा किए गए थे.

कैसे हुआ खुलासा

जियाओहुई के पिता ने दूसरी शादी कर ली, जिसके बाद जियाओहुई को उसकी मां के साथ रहने के लिए भेज दिया गया है. बाद में मां को पता चला कि उसके बेटे जियाओहुई की मंजूरी के बिना, उसके पिता ने ब्याज को मिलाकर सभी 82,750 युआन निकाल लिए थे और अपनी शादी के खर्चों के लिए इस्तेमाल किए थे.

पिता ने किया पैसे लौटाने से मना

जब जियाओहुई ने अपने पिता से पैसे वापस करने को कहा, तो पिता ने यह कहकर मना कर दिया कि गिफ्टे के पैसे उसके अपने सोशल सर्कल के रिश्तेदारों और दोस्तों ने दिए थे. पैसे बच्चे के बालिग होने के बाद ही उसे लौटाए जाने थे.

कोई चारा न होने पर, ज़ियाओहुई ने अपने पिता पर केस कर दिया. हालांकि, उसके पिता ने यह भी दावा किया कि केस जियाओहुई की मां ने शुरू किया था. कानूनी कार्रवाई के दौरान, कोर्ट ने तय किया कि गिफ्ट के पैसे कानूनी तौर पर जियाओहुई की पर्सनल प्रॉपर्टी हैं.

क्या होती है चीन की लकी मनी

पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के सिविल कोड के मुताबिक, छुट्टियों में दिया गया “लकी मनी” एक तरह का गिफ्ट माना जाता है और कानूनी तौर पर बच्चे का होता है. ये आम तौर पर लाल लिफाफे दिए जाते हैं. ये आने वाले साल के लिए शुभकामनाओं का प्रतीक होता है.

