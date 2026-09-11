क्या खुलने वाला है डार्क एनर्जी का राज? नई रिसर्च ने ब्रह्मांड के फैलाव पर उठाए सवाल

Dark Energy Secret: नई रिसर्च के मुताबिक ब्रह्मांड का लगातार तेजी से फैलना उतना पक्का नहीं है, जितना अब तक माना जाता रहा है. 1,700 से अधिक सुपरनोवा के आंकड़ों के विश्लेषण ने इस बहस को फिर तेज कर दिया है.

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25 साल पुरानी धारणा पर उठे सवाल. (Photo/AI)

सवालों के घेरे में डार्क एनर्जी

ब्रह्मांड के फैलाव पर नई रिसर्च

पुरानी थ्योरी पर भी सहमति कायम

Dark Energy Secret: ब्रह्मांड के लगातार तेजी से फैलने की वजह मानी जाने वाली ‘डार्क एनर्जी’ अब सवालों के घेरे में है. एक नई रिसर्च में 1,700 से अधिक सुपरनोवा के आंकड़ों का दोबारा विश्लेषण किया गया है. शोधकर्ताओं का कहना है कि इन आंकड़ों को तारों की उम्र से जुड़े एक प्रभाव के साथ देखने पर ब्रह्मांड के फैलाव में तेजी का दावा उतना मजबूत नहीं रह जाता. उनके विश्लेषण में तो इसके बजाय ब्रह्मांड के फैलाव की रफ्तार धीमी होने के संकेत मिले हैं. हालांकि, सभी वैज्ञानिक इस निष्कर्ष से सहमत नहीं हैं और दूसरी रिसर्च अब भी ब्रह्मांड के तेजी से फैलने का समर्थन करती है.

कैसे मिला संकेत

यह अध्ययन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR), मुंबई के अनिमेश साह और मोहम्मद रमीज तथा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सुबीर सरकार से जुड़े शोध पर आधारित है. टीम ने Pantheon+ डेटासेट में शामिल 1,700 से अधिक Type Ia सुपरनोवा के आंकड़ों को देखा. इन सुपरनोवा का इस्तेमाल लंबे समय से ब्रह्मांड के फैलाव को समझने के लिए किया जाता रहा है. शोधकर्ताओं ने एक ऐसे प्रभाव को भी विश्लेषण में शामिल किया, जिसमें सुपरनोवा की चमक उनके मूल तारों की उम्र से प्रभावित हो सकती है. उनका कहना है कि अगर इस प्रभाव को नजरअंदाज किया जाए, तो ब्रह्मांड के फैलाव में तेजी का गलत संकेत मिल सकता है.

ब्रह्मांड का फैलाव

शोधकर्ताओं ने सिर्फ सुपरनोवा की चमक ही नहीं, बल्कि यह भी देखा कि कथित कॉस्मिक एक्सीलरेशन अलग-अलग दिशाओं में कैसी दिखाई देती है. उनके विश्लेषण के मुताबिक, यह प्रभाव मुख्य रूप से उस दिशा में दिखाई देता है जिस दिशा में हमारा स्थानीय समूह गति कर रहा है. यह दिशा कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में दिखाई देने वाले एक हॉटस्पॉट से जुड़ी है और दूरी बढ़ने के साथ यह प्रभाव कम होता जाता है. शोधकर्ताओं का तर्क है कि अगर यह प्रभाव दिशात्मक है, तो इसे डार्क एनर्जी से समझाना मुश्किल होगा, क्योंकि डार्क एनर्जी से जुड़े मानक मॉडल में ऐसा किसी एक दिशा से जुड़ा प्रभाव अपेक्षित नहीं है.

वैज्ञानिकों में असहमति अब भी कायम

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि डार्क एनर्जी को वैज्ञानिकों ने खारिज कर दिया है. इसी मुद्दे पर एक अलग अध्ययन, जिसमें ऑक्सफोर्ड की प्रोफेसर मारिया विंचेन्जी भी सह-लेखक हैं, उपलब्ध आंकड़ों से अब भी ब्रह्मांड के तेजी से फैलने का समर्थन करता है. इसलिए फिलहाल वैज्ञानिक समुदाय में इस मुद्दे पर सहमति नहीं है. आने वाले वर्षों में Rubin Observatory का Legacy Survey of Space and Time (LSST) इस बहस को और स्पष्ट कर सकता है. इससे सैकड़ों हजार सुपरनोवा के आंकड़े मिलने की उम्मीद है. इतना बड़ा डेटा वैज्ञानिकों को यह जांचने में मदद करेगा कि ब्रह्मांड वास्तव में तेजी से फैल रहा है, इसका फैलाव धीमा हो रहा है या दिखाई देने वाला प्रभाव हमारी स्थानीय गति और सुपरनोवा से जुड़े दूसरे प्रभावों की वजह से है. (सोर्स: University of Oxford)