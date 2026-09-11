EnglishHindi

क्या खुलने वाला है डार्क एनर्जी का राज? नई रिसर्च ने ब्रह्मांड के फैलाव पर उठाए सवाल

Dark Energy Secret: नई रिसर्च के मुताबिक ब्रह्मांड का लगातार तेजी से फैलना उतना पक्का नहीं है, जितना अब तक माना जाता रहा है. 1,700 से अधिक सुपरनोवा के आंकड़ों के विश्लेषण ने इस बहस को फिर तेज कर दिया है.

Written by: Nandan Singh
Updated: September 11, 2026, 9:10 AM IST
Dark Energy Secret
25 साल पुरानी धारणा पर उठे सवाल. (Photo/AI)
  • सवालों के घेरे में डार्क एनर्जी
  • ब्रह्मांड के फैलाव पर नई रिसर्च
  • पुरानी थ्योरी पर भी सहमति कायम

Dark Energy Secret: ब्रह्मांड के लगातार तेजी से फैलने की वजह मानी जाने वाली ‘डार्क एनर्जी’ अब सवालों के घेरे में है. एक नई रिसर्च में 1,700 से अधिक सुपरनोवा के आंकड़ों का दोबारा विश्लेषण किया गया है. शोधकर्ताओं का कहना है कि इन आंकड़ों को तारों की उम्र से जुड़े एक प्रभाव के साथ देखने पर ब्रह्मांड के फैलाव में तेजी का दावा उतना मजबूत नहीं रह जाता. उनके विश्लेषण में तो इसके बजाय ब्रह्मांड के फैलाव की रफ्तार धीमी होने के संकेत मिले हैं. हालांकि, सभी वैज्ञानिक इस निष्कर्ष से सहमत नहीं हैं और दूसरी रिसर्च अब भी ब्रह्मांड के तेजी से फैलने का समर्थन करती है.

कैसे मिला संकेत

यह अध्ययन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR), मुंबई के अनिमेश साह और मोहम्मद रमीज तथा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सुबीर सरकार से जुड़े शोध पर आधारित है. टीम ने Pantheon+ डेटासेट में शामिल 1,700 से अधिक Type Ia सुपरनोवा के आंकड़ों को देखा. इन सुपरनोवा का इस्तेमाल लंबे समय से ब्रह्मांड के फैलाव को समझने के लिए किया जाता रहा है. शोधकर्ताओं ने एक ऐसे प्रभाव को भी विश्लेषण में शामिल किया, जिसमें सुपरनोवा की चमक उनके मूल तारों की उम्र से प्रभावित हो सकती है. उनका कहना है कि अगर इस प्रभाव को नजरअंदाज किया जाए, तो ब्रह्मांड के फैलाव में तेजी का गलत संकेत मिल सकता है.

और पढ़ें: ब्रह्मांड में आखिर कैसे बने होंगे तारे! गलत निकला पुराना नियम, वैज्ञानिकों की नई स्टडी ने चौंका ही दिया

Dark Energy Secret

ब्रह्मांड का फैलाव

शोधकर्ताओं ने सिर्फ सुपरनोवा की चमक ही नहीं, बल्कि यह भी देखा कि कथित कॉस्मिक एक्सीलरेशन अलग-अलग दिशाओं में कैसी दिखाई देती है. उनके विश्लेषण के मुताबिक, यह प्रभाव मुख्य रूप से उस दिशा में दिखाई देता है जिस दिशा में हमारा स्थानीय समूह गति कर रहा है. यह दिशा कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में दिखाई देने वाले एक हॉटस्पॉट से जुड़ी है और दूरी बढ़ने के साथ यह प्रभाव कम होता जाता है. शोधकर्ताओं का तर्क है कि अगर यह प्रभाव दिशात्मक है, तो इसे डार्क एनर्जी से समझाना मुश्किल होगा, क्योंकि डार्क एनर्जी से जुड़े मानक मॉडल में ऐसा किसी एक दिशा से जुड़ा प्रभाव अपेक्षित नहीं है.

वैज्ञानिकों में असहमति अब भी कायम

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि डार्क एनर्जी को वैज्ञानिकों ने खारिज कर दिया है. इसी मुद्दे पर एक अलग अध्ययन, जिसमें ऑक्सफोर्ड की प्रोफेसर मारिया विंचेन्जी भी सह-लेखक हैं, उपलब्ध आंकड़ों से अब भी ब्रह्मांड के तेजी से फैलने का समर्थन करता है. इसलिए फिलहाल वैज्ञानिक समुदाय में इस मुद्दे पर सहमति नहीं है. आने वाले वर्षों में Rubin Observatory का Legacy Survey of Space and Time (LSST) इस बहस को और स्पष्ट कर सकता है. इससे सैकड़ों हजार सुपरनोवा के आंकड़े मिलने की उम्मीद है. इतना बड़ा डेटा वैज्ञानिकों को यह जांचने में मदद करेगा कि ब्रह्मांड वास्तव में तेजी से फैल रहा है, इसका फैलाव धीमा हो रहा है या दिखाई देने वाला प्रभाव हमारी स्थानीय गति और सुपरनोवा से जुड़े दूसरे प्रभावों की वजह से है. (सोर्स: University of Oxford)

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.