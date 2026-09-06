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वैज्ञानिकों को मिला रहस्यमयी कण, क्या खुलने वाला है डार्क मैटर का राज?

धरती से करीब एक मील नीचे वैज्ञानिकों को ऐसा कण-संकेत मिला है, जिसे मौजूदा वैज्ञानिक कारणों से पूरी तरह समझाया नहीं जा सका. अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह डार्क मैटर की पहली झलक हो सकती है?

Written by: Nandan Singh
Updated: September 6, 2026, 9:03 AM IST
Dark Matter
रहस्यमयी कण ने उलझाया वैज्ञानिकों को. (Photo/AI)
  • डार्क मैटर की तलाश में मिला रहस्यमयी संकेत
  • धरती के नीचे मिला रहस्यमयी कण
  • देखकर वैज्ञानिक भी हुए हैरान

क्या वैज्ञानिकों को आखिरकार उस रहस्यमयी पदार्थ का सुराग मिल गया है, जिसे वे करीब 100 साल से खोज रहे हैं? धरती के करीब एक मील नीचे मौजूद एक बड़े वैज्ञानिक उपकरण में एक ऐसा संकेत मिला है, जिसे वैज्ञानिक अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। यह संकेत उस जगह मिला, जहां डार्क मैटर यानी ब्रह्मांड में मौजूद एक ऐसे अदृश्य पदार्थ के संकेत मिलने की उम्मीद की जाती है, जिसे हम सीधे देख नहीं सकते. हालांकि वैज्ञानिक अभी इसे डार्क मैटर की खोज नहीं मान रहे हैं, लेकिन यह एक बेहद दिलचस्प सुराग जरूर है.

डार्क मैटर की तलाश

यह खोज LUX-ZEPLIN (LZ) नाम के प्रयोग में हुई है. यह अमेरिका के साउथ डकोटा में जमीन से करीब एक मील नीचे बनाया गया है. इतनी गहराई में इसे रखने का मकसद अंतरिक्ष से आने वाली किरणों और दूसरे कणों के असर को कम करना है. LZ के बीच में करीब 10 टन बेहद शुद्ध तरल जेनॉन भरा है. जेनॉन एक गैस है, जिसे बहुत कम तापमान पर तरल बनाया जाता है. जब कोई कण इस तरल में ऊर्जा छोड़ता है तो बहुत हल्की चमक पैदा होती है. वैज्ञानिक इन चमकों को देखकर यह समझने की कोशिश करते हैं कि कोई खास कण वहां टकराया है या नहीं. LZ में पानी की टंकी और दूसरे उपकरण भी हैं, जो बाहरी कणों से बचाने में मदद करते हैं.

और पढ़ें: ब्रह्मांड में छिपे अनदेखे पदार्थ का राज खोल सकती है धरती, वैज्ञानिकों के हाथ लगा नया सुराग!

Mysterious Particle

रहस्यमयी घटना

वैज्ञानिकों ने मार्च 2023 से अप्रैल 2024 के बीच जमा किए गए 220 दिनों के आंकड़ों की जांच की. इस बार उन्होंने सिर्फ सामान्य संकेतों की तलाश नहीं की, बल्कि ऐसी घटनाओं को भी देखा जिनमें ज्यादा ऊर्जा जमा हो सकती है. इसी दौरान उन्हें एक ऐसी घटना मिली, जो सामान्य पृष्ठभूमि संकेतों से आसानी से समझ नहीं आई. वैज्ञानिकों ने इस घटना को काफी बारीकी से जांचा और अभी तक इसमें कोई स्पष्ट तकनीकी गड़बड़ी नहीं पाई है. अगर यह सच में डार्क मैटर से जुड़ी घटना है, तो इसके पीछे WIMP नाम का एक बेहद भारी और कमजोर तरीके से प्रतिक्रिया करने वाला कण हो सकता है. इसका द्रव्यमान कम से कम 200 GeV/c² होने का अनुमान है, यानी यह एक प्रोटॉन से 200 गुना से भी ज्यादा भारी हो सकता है.

डार्क मैटर की खोज का दावा नहीं

इस खबर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि वैज्ञानिक अभी डार्क मैटर मिलने का दावा नहीं कर रहे हैं. इसकी वजह है कि उन्हें अभी सिर्फ एक ऐसी घटना मिली है. वैज्ञानिक किसी खोज को पक्का मानने के लिए आम तौर पर 5 सिग्मा यानी बहुत मजबूत सांख्यिकीय प्रमाण चाहते हैं. इस घटना का स्तर फिलहाल 2.6 सिग्मा है. आसान भाषा में कहें तो ज्ञात सामान्य कारणों से ऐसी घटना होने की संभावना करीब 0.5% है. फिर भी वैज्ञानिक इसे गंभीरता से ले रहे हैं, क्योंकि यह घटना ऐसे क्षेत्र में मिली है जहां डार्क मैटर का संकेत मिलने की उम्मीद होती है और जांच के बाद भी इसका कोई साफ सामान्य कारण सामने नहीं आया है. अब LZ और ज्यादा आंकड़े जुटाएगा.

अगर आने वाले समय में इसी तरह के और संकेत मिलते हैं और उनका प्रमाण मजबूत होता है, तो वैज्ञानिकों के पास डार्क मैटर की मौजूदगी के पक्ष में कहीं ज्यादा ठोस सबूत हो सकते हैं. अभी के लिए यह डार्क मैटर की खोज नहीं, बल्कि एक बेहद दिलचस्प और रहस्यमयी सुराग है. (Source: Lawrence Berkeley National Laboratory).

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Nandan Singh

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नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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