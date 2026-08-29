दुनिया की सबसे बड़ी डील हो गई, वेनेजुएला के '65 अरब बैरल तेल' को नियंत्रित करेगा अमेरिका- ट्रंप का ऐलान

US-Venezuela Oil Deal: अमेरिका ने वेनेजुएला के 65 अरब बैरल तेल पर नियंत्रण हासिल कर लिया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को वेनेजुएला के साथ तेल समझौते की घोषणा करते हुए ये ऐलान किया है. ट्रंप ने इस समझौते को अमेरिकी ऊर्जा आपूर्ति के लिए एक बड़ी बढ़त बताया है. उन्होंने दावा किया कि इससे अमेरिकी तेल भंडार “दोगुने से भी अधिक” हो जाएगा.
ट्रंप ने ‘ट्रुथ सोशल’ पर लिखा, मेरे निर्देश पर, विदेश मंत्री मार्को रुबियो और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ मिलकर और निजी व्यवसायों के साथ साझेदारी के माध्यम से, अमेरिकी करदाताओं पर बिना किसी खर्च के वेनेजुएला में 65 अरब बैरल से अधिक तेल भंडार पर अमेरिका का बहुमत नियंत्रण हासिल कर लिया है.
अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि इस समझौते से कच्चे तेल तक अमेरिका की पहुंच बढ़ेगी, सप्लाई में विस्तार होगा और आखिरकार गैसोलीन की कीमतें कम होंगी.
वेनेज़ुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने समझौते का स्वागत करते हुए कहा कि इससे देश के खजाने में भारी राजस्व आएगा. रोड्रिगेज़ ने कहा कि इस समझौते से वेनेजुएला में भारी निवेश आएगा, खासकर तेल उद्योग को बढ़ाने के लिए ज़रूरी बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण और अपग्रेडेशन के लिए. यह समझौता निजी कंपनियों की मदद से तेल उत्पादन को बढ़ावा देगा और इसमें 17 प्रमुख तेल क्षेत्रों का विकास शामिल होगा, जिनमें लगभग 65 बिलियन बैरल के प्रमाणित भंडार हैं.
इन परियोजनाओं से 100 बिलियन डॉलर से अधिक का निवेश आकर्षित होने और वेनेजुएला के लिए 209 बिलियन डॉलर से अधिक का कर राजस्व मिलने की उम्मीद थी.
रोड्रिगेज ने कहा कि देश अपने विशाल तेल भंडार का उपयोग एक बड़ा ऊर्जा उत्पादक बनने, नौकरियां पैदा करने, श्रमिकों की आय बढ़ाने और जीवन स्तर में सुधार करने के लिए भी करना चाहता है. इस प्रकार वेनेज़ुएला हमारे लोगों के लिए रिकवरी, विकास, उत्पादन, सुरक्षा और समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत कर रहा है.
व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा कि इस समझौते से US को एक नए निजी संयुक्त उद्यम (जॉइंट वेंचर) द्वारा उत्पादित तेल का प्रभावी रूप से 55% हिस्सा मिलेगा. उम्मीद है कि यह भंडार के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी निजी तेल कंपनी बन जाएगी. रोड्रिगेज़ ने US के समर्थन से निजी कंपनी को तेल क्षेत्रों के संचालन के लिए 100 साल का रियायती अधिकार (concession) दिया है. इस उद्यम को US सरकार और वेनेज़ुएला में एक निजी ऑपरेटर मिलकर चलाएंगे.
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