EnglishHindi

दुनिया की सबसे बड़ी डील हो गई, वेनेजुएला के '65 अरब बैरल तेल' को नियंत्रित करेगा अमेरिका- ट्रंप का ऐलान

US-Venezuela Oil Deal: ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने सरकार और निजी व्यवसायों की साझेदारी के माध्यम से वेनेजुएला के 65 अरब बैरल से अधिक तेल भंडार पर नियंत्रण हासिल कर लिया है.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Updated: August 29, 2026, 7:33 AM IST
दुनिया की सबसे बड़ी डील हो गई, वेनेजुएला के '65 अरब बैरल तेल' को नियंत्रित करेगा अमेरिका- ट्रंप का ऐलान
डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को वेनेजुएला के साथ तेल समझौते की घोषणा की है. (photo credit, IANS, for representation only)

US-Venezuela Oil Deal: अमेरिका ने वेनेजुएला के 65 अरब बैरल तेल पर नियंत्रण हासिल कर लिया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को वेनेजुएला के साथ तेल समझौते की घोषणा करते हुए ये ऐलान किया है. ट्रंप ने इस समझौते को अमेरिकी ऊर्जा आपूर्ति के लिए एक बड़ी बढ़त बताया है. उन्होंने दावा किया कि इससे अमेरिकी तेल भंडार “दोगुने से भी अधिक” हो जाएगा.

ट्रुथ सोशल’ पर पोस्ट

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल’ पर लिखा, मेरे निर्देश पर, विदेश मंत्री मार्को रुबियो और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ मिलकर और निजी व्यवसायों के साथ साझेदारी के माध्यम से, अमेरिकी करदाताओं पर बिना किसी खर्च के वेनेजुएला में 65 अरब बैरल से अधिक तेल भंडार पर अमेरिका का बहुमत नियंत्रण हासिल कर लिया है.

और पढ़ें: भारत और चीन ही दिला सकते हैं ईरान युद्ध से छुटकारा: हिलेरी क्लिंटन ने दी डोनाल्ड ट्रंप को सलाह

क्या होगा अमेरिका को फायदा?

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि इस समझौते से कच्चे तेल तक अमेरिका की पहुंच बढ़ेगी, सप्लाई में विस्तार होगा और आखिरकार गैसोलीन की कीमतें कम होंगी.

वेनेज़ुएला ने समझौते का स्वागत किया

वेनेज़ुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने समझौते का स्वागत करते हुए कहा कि इससे देश के खजाने में भारी राजस्व आएगा. रोड्रिगेज़ ने कहा कि इस समझौते से वेनेजुएला में भारी निवेश आएगा, खासकर तेल उद्योग को बढ़ाने के लिए ज़रूरी बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण और अपग्रेडेशन के लिए. यह समझौता निजी कंपनियों की मदद से तेल उत्पादन को बढ़ावा देगा और इसमें 17 प्रमुख तेल क्षेत्रों का विकास शामिल होगा, जिनमें लगभग 65 बिलियन बैरल के प्रमाणित भंडार हैं.

वेनुजुएला को कितना फायदा होगा?

इन परियोजनाओं से 100 बिलियन डॉलर से अधिक का निवेश आकर्षित होने और वेनेजुएला के लिए 209 बिलियन डॉलर से अधिक का कर राजस्व मिलने की उम्मीद थी.

आम लोगों को क्या मिलेगा?

रोड्रिगेज ने कहा कि देश अपने विशाल तेल भंडार का उपयोग एक बड़ा ऊर्जा उत्पादक बनने, नौकरियां पैदा करने, श्रमिकों की आय बढ़ाने और जीवन स्तर में सुधार करने के लिए भी करना चाहता है. इस प्रकार वेनेज़ुएला हमारे लोगों के लिए रिकवरी, विकास, उत्पादन, सुरक्षा और समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत कर रहा है.

100 साल का रियायती अधिकार

व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा कि इस समझौते से US को एक नए निजी संयुक्त उद्यम (जॉइंट वेंचर) द्वारा उत्पादित तेल का प्रभावी रूप से 55% हिस्सा मिलेगा. उम्मीद है कि यह भंडार के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी निजी तेल कंपनी बन जाएगी. रोड्रिगेज़ ने US के समर्थन से निजी कंपनी को तेल क्षेत्रों के संचालन के लिए 100 साल का रियायती अधिकार (concession) दिया है. इस उद्यम को US सरकार और वेनेज़ुएला में एक निजी ऑपरेटर मिलकर चलाएंगे.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.