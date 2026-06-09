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लंदन में भारतीय मूल के पूरे परिवार की मौत, 45 मंजिला इमारत से गिरे बेहद धनवान दंपति और 9 साल का बेटा

Indian-Origin Family Death: 46 साल की अदिति पारलकर, उनके पार्टनर 47 साल के राकेश पाई और उनके नौ साल के बेटे सिड की मौत हो गई है.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: June 9, 2026, 2:16 PM IST
लंदन में भारतीय मूल के पूरे परिवार की मौत, 45 मंजिला इमारत से गिरे बेहद धनवान दंपति और 9 साल का बेटा
दोस्ता का कहना है कि मौत की असल वजहों का पता जांच से चलेगा. वे 'सामूहिक आत्महत्या' की थ्योरी पर सवाल उठा रहे हैं. (photo credit AI, for representation only)

Indian-Origin Family Death: लंदन में एक मां, पिता और उनके गंभीर रूप से बीमार बेटे ने एक लग्जरी ऊंची इमारत से कूदकर जान दे दी. डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों की शुरुआती जांच से लगता है कि यह केस हत्या या आत्महत्या का हो सकता है.

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36वीं मंजिल पर था फ्लैट

47 साल के राकेश पाई, 46 साल की अदिति पारलकर और उनका नौ साल का बेटा सिड साउथ लंदन के एलिफेंट एंड कैसल इलाके में मौजूद 45 मंज़िला ‘हाईपॉइंट टॉवर ब्लॉक’ में रहते थे. उनका फ्लैट 36वीं मंजिल पर था. रिपोर्ट के मुताबिक, तीनों की मौत अपार्टमेंट की बालकनी से 400 फीट नीचे गिरने से हुई है. जिस लग्ज़री हाई-राइज़ बिल्डिंग में यह परिवार रह रहा था, वह लंदन की सबसे ऊंची रिहायशी इमारत है.

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यूके में नहीं रहता कोई और सदस्य

यह दंपति उच्च आय वर्ग के बताए जा रहे हैं और वे भारत के रहने वाले थे. ब्रिटेन में उनका कोई परिवार नहीं था. राकेश पाई और अदिति पारलकर दोनों कंसल्टेंट के तौर पर काम करते थे. राकेश, जिन्हें रॉबिन के नाम से भी जाना जाता था, फाइनेंस के जानकार थे, जबकि अदिति कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कई सीनियर पदों पर काम कर चुकी थीं.

बेटा था बीमार

दोस्तों ने बताया कि सिड की हालत की वजह से अदिति डिप्रेशन और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी दूसरी समस्याओं से जूझ रही थीं. ब्रिटेन में ही पैदा हुआ यह बच्चा बोल नहीं पाता था और वह दिव्यांग था. उसे किडनी की भी बीमारी थी. उसे घर पर ही पढ़ाया जाता था और अदिति ही उसकी पढ़ाई-लिखाई की ज़्यादातर ज़िम्मेदारी खुद संभालती थीं.

कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह दुखद घटना तब हुई जब कपल के इकलौते बच्चे सिड को मेडिकल इलाज देने से मना कर दिया गया और अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जिससे राकेश और अदिति बुरी तरह टूट गए थे.

भारत भी आया था परिवार

दंपति करीब छह साल पहले यूके छोड़कर भारत रहने चला गया था ताकि सिड को बेहतर मेडिकल मदद मिल सके और अदिति को मुंबई में दोस्तों और परिवार का ज़्यादा सहारा मिल सके. वे पिछले साल यूके लौट आए थे, क्योंकि भारत में डॉक्टर सिड की हालत में कोई सुधार नहीं कर पाए थे.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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