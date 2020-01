चीन के लोग लगातार कोरोना वायरल के लपेटे में आ रहे हैं। सोमवार तक इस वायरस की चपेट में आने वालों की संख्या 80 हो गई हैं। इस वायरस से अब तक 80 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2,700 नए मामले सामने आए हैं। चीन के स्वास्थ्य मंत्री मा शियाओवेई ने बताया कोरोना वायरल तेजी से फैल रहा है, और यह एक इंसान से दूसरे इंसान को संक्रमित कर रहा है.

Corona Virus संक्रमण के संबंध में 29,707 यात्रियों की हुई जांच: स्वास्थ्य मंत्रालय

चीन में इसके खिलाफ कठोर कदम उठाए जाने के कारण डब्ल्यूएचओ ने इसे अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित नहीं करने का निर्णय लिया है.कोरोना वायरस के खिलाफ महामारी के केंद्र हुबेई प्रांत में दर्जन भर शहरों में और उनके आसपास यातायात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है और चीनी नववर्ष उत्सवों को रद्द कर दिया है.

#Coronavirus death toll in China rises to 80 and the number of infected across the country reaches 2,300 according to the government: AFP news agency.

