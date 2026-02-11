Hindi World Hindi

ट्रंप पर बहस बनी मौत की वजह! 23 साल की ब्रिटिश लड़की को पिता ने मारी गोली, शराब और गन ने छीनी बेटी की जान

अमेरिका के टेक्सास में 23 साल की ब्रिटिश युवती लूसी हैरिसन की उसके ही पिता ने गोली मारकर हत्या कर दी गई. कोर्ट में सुनवाई के दौरान सामने आया कि घटना से पहले दोनों के बीच डोनाल्ड ट्रंप को लेकर तीखी बहस हुई थी.

British Woman Shot in US: अमेरिका के टेक्सास से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां 23 साल की ब्रिटिश युवती लूसी हैरिसन की उसके ही पिता ने गोली मारकर हत्या कर दी. ये दर्दनाक हादसा 10 जनवरी 2025 को हुआ, जिसकी जानकारी अब चेशायर कोरोनर कोर्ट में चल रही इनक्वेस्ट के दौरान सामने आई है.

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, लूसी हैरिसन इंग्लैंड के वॉरिंगटन (चेशायर) की रहने वाली थीं और पेशे से फैशन बायर थीं. वह अपने पिता क्रिस हैरिसन से मिलने टेक्सास गई थीं, जो कई साल पहले अमेरिका शिफ्ट हो गए थे. कोर्ट में लूसी के पार्टनर कैलम लिटलर ने बताया कि घटना वाले दिन सुबह पिता और बेटी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर तीखी बहस हुई थी.

लूसी जमीन पर गिरी हुई थी

बहस के दौरान लूसी अपने पिता के गन रखने को लेकर भी असहज थीं. लिटलर के अनुसार, बातचीत इतनी बढ़ गई कि लूसी भावुक होकर ऊपर चली गईं. करीब आधे घंटे बाद, जब वे एयरपोर्ट जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी क्रिस हैरिसन लूसी को पकड़कर नीचे के बेडरूम में ले गए. लिटलर ने कोर्ट में बताया कि करीब 15 सेकंड बाद तेज धमाके की आवाज आई और उन्होंने क्रिस को चिल्लाते हुए सुना. जब वह कमरे में पहुंचे तो लूसी जमीन पर गिरी हुई थीं और उनकी छाती में गोली लगी थी.

क्रिस हैरिसन ने अपने लिखित बयान में स्वीकार किया कि उन्होंने उस दिन करीब 500 मिलीलीटर व्हाइट वाइन पी थी और वह भावुक थे क्योंकि उनकी बेटी वापस इंग्लैंड लौटने वाली थी. उन्होंने कहा कि वे लूसी को अपनी Glock 9mm सेमी-ऑटोमैटिक पिस्तौल दिखा रहे थे, जो उन्होंने परिवार की सुरक्षा के लिए खरीदी थी. जैसे ही उन्होंने गन उठाई, अचानक गोली चल गई. हालांकि उन्हें याद नहीं कि उनकी उंगली ट्रिगर पर थी या नहीं.

रिहैब भी जा चुका है आरोपी पिता

कोर्ट में ये भी बताया गया कि क्रिस पहले शराब की लत के इलाज के लिए रिहैब जा चुका था और घटना वाले दिन उसने फिर से शराब पी ली. अपने वकीलों के जरिए जारी बयान में क्रिस हैरिसन ने कहा कि वे इस गुनाह की सजा को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं. ये मामला अमेरिका में गन कानून, पारिवारिक विवाद और शराब के प्रभाव को लेकर कई सवाल खड़े कर रहा है.

