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114 नए राफेल में लगाई जाएं भारतीय मिसाइलें, फ्रांस से सरकार करने वाली है बड़ी डिमांड
Rafale: भारत ने फ्रांस के साथ 114 राफेल लड़ाकू विमानों के खरीदने और बनाने की डील की है.
Rafale: भारत चाहता है कि फ्रांस से हुए नए सौदे के तरह आ रहे राफेल विमानों में स्वदेशी रूप से विकसित मिसाइलों और हथियार प्रणालियों को फिट किया जा सके. इस सौदे के तहत 114 राफेल लड़ाकू विमान भारत आने हैं और सरकार इन सभी में स्वदेशी मिसाइलों का एकीकृत किया जाना सुनिश्चित करेगी.
एचटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले से जुड़े लोगों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि भारत का यह समझौता “खरीदो और बनाओ” (buy and make) सौदे पर आधारित है. सरकार-से-सरकार अनुबंध में, तथाकथित ‘इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट’ (ICD) को शामिल करने पर जोर दिया जाएगा.
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इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट क्या है
ICD एक अत्यंत महत्वपूर्ण ‘सिस्टम इंजीनियरिंग दस्तावेज़’ है जो किसी सिस्टम और उसके उप-प्रणालियों (sub-systems) के बीच के सभी जरूरी प्रोटोकॉल को नियंत्रित और परिभाषित करता है.
सूत्रों के मुताबिक योजना यह है कि 3.25 लाख करोड़ रुपये के इस बड़े सौदे के अंतिम अनुबंध में ICD को शामिल किया जाए.
अगले महीने होगी अनुबंध पर बातचीत
रक्षा मंत्रालय से उम्मीद है कि वह अगले महीने फ्रांसीसी जेट निर्माता कंपनी ‘डसॉल्ट’ के लिए ‘प्रस्ताव के लिए अनुरोध’ (RFP) जारी करेगा, और उसके बाद अनुबंध पर बातचीत शुरू होगी.
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राफेल डील की बड़ी बातें
‘रक्षा अधिग्रहण परिषद’ (DAC) ने 12 फरवरी को इस सौदे को मंजूरी दे दी थी. ।DAC द्वारा मंज़ूर किए गए प्रस्ताव के अनुसार, 18 लड़ाकू विमान फ्रांस से ‘उड़ान-योग्य स्थिति’ (fly-away condition) में सीधे भारत को सौंपे जाएंगे, जबकि शेष 96 विमान भारत में ही निर्मित किए जाएंगे, जिनमें 25 फीसदी से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग होगा.
पहले खबरें आई थीं कि फ्रांसीसी राफेल निर्माता डसॉल्ट ने भारत को लड़ाकू विमान का सोर्स कोड देने से इनकार कर दिया है. रक्षा मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने पुष्टि की है कि कोई भी देश ये मालिकाना सॉफ्टवेयर कोड किसी तीसरे देश को नहीं देता है, और यह सौदा पूरी तरह से सही दिशा में आगे बढ़ रहा है.
क्या होते हैं सोर्स कोड
ये “सोर्स कोड” असल में पूरे लड़ाकू विमान को नियंत्रित करते हैं, जिसमें एवियोनिक्स, लक्ष्य ट्रैकिंग, उड़ान नियंत्रण, हथियार लॉन्च और हथियार छोड़ने के एल्गोरिदम शामिल हैं.
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