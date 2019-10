वाशिंगटन: अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी से उम्मीदवार बनने की दौड़ में शामिल जो बाइडेन ने बुधवार को पहली बार कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि ट्रंप ने ‘‘देश को धोखा’’ दिया है और पद के लिए ली गई शपथ का उल्लंघन किया है. बाइडेन ने न्यू हैम्पशायर में समर्थकों की एक रैली में कहा, ‘‘हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र, हमारी मूलभूत सत्यनिष्ठा की रक्षा के लिए उनके खिलाफ महाभियोग चलाया जाना चाहिए.’’

President Trump sees no limit to his power. He believes he can — and will — get away with anything he does. pic.twitter.com/wxCjXIubfM

— Joe Biden (@JoeBiden) October 9, 2019