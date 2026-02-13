Hindi World Hindi

Deng Yiran 30 Year Old Chinese Woman Announced Retirement After Earning Over 1 Million Yuan Per Month

30 साल की उम्र में रिटायर हो गई महिला, हर महीने कमाए इतने रुपये

Retirement At 30: हर महीने 1 मिलियन युआन यानी एक करोड़ रुपये से ज़्यादा कमाने वाली एक 30 साल की चीनी महिला ने रिटायरमेंट ले लिया है.

Retirement At 30: ज्यादातर लोगों को रिटायर होने में कम से कम 60 साल लगते हैं. वहीं कई लोगों को आर्थिक समस्याओं के चलते उसके बाद भी काम करना पड़ता है. पर चीन की एक 30 साल की युवा महिला ने छोटी सी उम्र में ही रिटायरमेंट ले लिया है. आखिर महिला ने ये कमाल कैसे किया आइये जानते हैं.

कौन है ये महिला

साउथ चाइना मार्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण-पूर्वी चीन के जिआंग्सू प्रांत में नानजिंग यूनिवर्सिटी से जियोफिजिक्स में ग्रेजुएट डेंग यिरन ने इतनी कम उम्र में रिटायर होने के अपने ऐलान के बाद काफी ध्यान खींचा है.

कैसे की बिजनेस की शुरुआत

डेंगका कहना है कि छोटी उम्र से ही उनमें बिजनेस की गहरी समझ थी. यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने एजुकेशनल प्रोडक्ट्स बेचने वाला स्टोर खोला.

कहां तक पहुंची महीने की कमाई

अब डेंग की कमाई का मुख्य जरिया कमीशन-बेस्ड कॉस्ट पर सेल (CPS) एडवरटाइजिंग है. इसमें कमीशन से हर महीने 1 मिलियन युआन से ज़्यादा की कमाई बताई गई है. भारतीय रुपये में यह आंकड़ा हर महीने एक करोड़ रुपये से सवा करोड़ रुपये के बीच का है. वहीं डेंग की कंपनी का सालाना रेवेन्यू 100 मिलियन युआन से ज़्यादा है.

छह कंपनियों में संभाल रहीं पद

डेंग चीन भर में कई कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रही हैं, जिनमें बीजिंग, लियाओनिंग, झेजियांग और फुजियान प्रांत की कंपनियाँ शामिल हैं, और उनमें से छह में एग्जीक्यूटिव पदों पर हैं. डेंग का बिज़नेस मॉडल काफी हद तक लोकल लाइफस्टाइल “ट्रैफिक” ऑपरेशन पर निर्भर करता है। वह Douyin और RedNote जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रमोशनल कंटेंट पोस्ट करके और पेड ट्रैफिक में इन्वेस्ट करके बड़ी संख्या में यूज़र्स को असरदार तरीके से अट्रैक्ट करती हैं. डेंग की योजना अब रिटारमेंट के बाद किसी द्वीप पर जाकर छुट्टियां मनाने की है. हालांकि बड़ी संख्या में ऑनलाइन यूजर्स उनके जल रहे हैं.

