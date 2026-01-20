By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
जिस NATO पर था भरोसा, वही बना बेबस! ग्रीनलैंड विवाद में क्या डेनमार्क को मिल रहा है 1974 का कर्मा?
ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और डेनमार्क आमने-सामने हैं. NATO की भूमिका सवालों में है, क्योंकि इतिहास में डेनमार्क खुद ऐसे ही विवाद में हस्तक्षेप के खिलाफ रहा था.
Denmark-Greenland Crisis: डेनमार्क इस समय एक असहज स्थिति का सामना कर रहा है. उसका सामना किसी दुश्मन देश से नहीं, बल्कि अपने ही NATO सहयोगी अमेरिका से है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार-बार ग्रीनलैंड को अपने नियंत्रण में लेने की बात कह चुके हैं. ग्रीनलैंड भले ही स्वायत्त क्षेत्र हो, लेकिन रक्षा और विदेश नीति डेनमार्क के हाथ में है.
इस विवाद ने NATO के मूल सिद्धांतों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. NATO का गठन बाहरी खतरों से सदस्य देशों की रक्षा के लिए हुआ था. इसके नियमों में यह साफ लिखा है कि किसी एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा, लेकिन अगर खतरा किसी सदस्य देश से ही आए, तो क्या होगा? इस पर NATO का संविधान चुप है.
1974 में क्या हुआ था?
यह स्थिति 1974 के साइप्रस संकट की याद दिलाती है, जब ग्रीस और तुर्की दोनों NATO सदस्य आमने-सामने आ गए थे. उस समय तुर्की ने साइप्रस पर सैन्य कार्रवाई की थी. ग्रीस ने NATO से मदद मांगी, लेकिन संगठन ने हस्तक्षेप से इनकार कर दिया. उस दौर में डेनमार्क ने भी यही कहा था कि NATO का काम सदस्य देशों को एक-दूसरे से बचाना नहीं है. अब वही तर्क डेनमार्क के सामने लौटता दिख रहा है. ग्रीस के पूर्व वित्त मंत्री यानिस वरुफाकिस ने इसे ‘कर्मा’ बताते हुए कहा कि NATO आज भी सदस्य देशों के आपसी टकराव में हस्तक्षेप करने को बाध्य नहीं है.
यूरोप के कुछ देश डेनमार्क के समर्थन में प्रतीकात्मक रूप से सैनिक भेज रहे हैं, लेकिन यह समर्थन सीमित है. इससे नाराज होकर ट्रंप ने डेनमार्क के पक्ष में खड़े यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ भी लगा दिया है. विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर अमेरिका ने सच में ग्रीनलैंड पर सैन्य दबाव बनाया, तो NATO का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है. स्पेन के प्रधानमंत्री ने इसे NATO के लिए ‘मौत की घंटी’ बताया है.
ग्रीनलैंड के मूल निवासी इनुइट समुदाय खुद अपने भविष्य का फैसला करना चाहते हैं. यूरोपीय संघ डेनमार्क के साथ खड़ा है, लेकिन NATO की चुप्पी इस पूरे संकट को और गंभीर बना रही है. यह मामला दिखाता है कि जब गठबंधन के भीतर ही टकराव हो, तो देश कितने अकेले पड़ सकते हैं.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें