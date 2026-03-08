Hindi World Hindi

Desalination Plants In Gulf Countries Targeted By Iranian Missiles Could Be A Drinking Water Crisis

प्यास से तड़प कर मरेंगे लोग, अरब देशों के पास नहीं बचेगा पीने का पानी! ईरान युद्ध के बीच अब एक नया खतरा सामने आया

आज ईरान की तरफ से बहरीन में कई मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए. कहा जा रहा है कि इसमें से एक हमला समुद्री पानी से नमक निकालकर उसे पीने योग्य बनाने वाले प्लांट पर भी था.

US-Israel vs Iran War: ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच जारी जंग के कारण अरब देश एक नए संकट में फंसते नजर आ रहे हैं. ईरानी हमलों के कारण इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां पहले ही धीरे-धीरे ठप हो रही हैं. अब पूरे क्षेत्र में पीने के पानी का संकट भी खड़ा हो सकता है. दरअसल सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और कुवैत जैसे कई देश समुद्र के पानी को रिफाइन कर के पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं. लेकिन, अब ये डीसैलिनेशन प्लांट भी ईरान की मिसाइलों के निशाने पर आ सकते हैं.

बहरीन में ईरान ने किया डीसैलिनेशन प्लांट पर हमला

पीने के पानी पर मंडरा रहे संकट पर नजर तब गई है जब बहरीन ने एक डीसैलिनेशन प्लांट पर ईरान द्वारा हमले का दावा किया है. आज ईरान की तरफ से बहरीन में कई मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए. कहा जा रहा है कि इसमें से एक हमला समुद्री पानी से नमक निकालकर उसे पीने योग्य बनाने वाले प्लांट पर भी था.

युद्ध अब नौवें दिन में प्रवेश कर गया है. इस बीच यह पहली बार है जब किसी अरब देश ने बताया है कि ईरान ने किसी डीसेलिनेशन प्लांट को निशाना बनाया है. फारस की खाड़ी के तट पर सैकड़ों डीसेलिनेशन प्लांट हैं. इस इलाके के अरब देश अपने पीने के पानी के लिए इन्हीं सुविधाओं पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं. अगर ईरान ने ऐसे ठिकानों पर हमले बढ़ाए तो स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी.

हालांकि बहरीन की वॉटर अथॉरिटी ने कहा कि ईरानी हमले का पानी की सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ा. देश के गृह मंत्रालय ने कहा है कि ईरानी ड्रोन हमले से सिर्फ एक वॉटर डीसेलिनेशन प्लांट को नुकसान हुआ है.

बता दें कि कुवैत में 90% , ओमान में 86% और सऊदी अरब में करीब 70% पीने का पानी डीसैलिनेशन से ही हासिल किया जाता है. भले ही भारत, चीन और एशिया के बाकी देशों की चिंता तेल और गैस को लेकर हो लेकिन खाड़ी देश अब पानी को लेकर परेशान हैं.

एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, खाड़ी देशों (GCC) के लिए सबसे बड़ा खतरा तेल के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि पानी के डीसेलिनेशन प्लांटों का तबाह होना है. ईरान इन डीसेलिनेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर परमाणु बम जैसी तबाही मचा सकता है. ईरान ने इन प्लांट्स पर हमले तेज किए तो दुबई और रियाद जैसे बड़े शहरों में कुछ ही दिनों में पानी खत्म हो सकता है. इससे एक बड़ा मानवीय संकट पैदा हो सकता है.

