  • Hindi
  • World Hindi
  • Dhurandhar Style Assassination In Pakistan Unknown Man Shot Lashkar Commander Bilal Arif Salafi Video Viral

पाकिस्तान में 'धुरंधर' स्टाइल में लश्कर कमांडर का खात्मा, Unknown Man का सनसनीखेज वीडियो आया सामने

Pakistan Unknown Man Video: बॉलीवुड फिल्म 'धुरंधर' की स्टाइल में अंजाम दी गई इस वारदात में सल्फी को न केवल करीब से गोली मारी गई, बल्कि एक महिला ने खंजर से उस पर कई वार भी किए. इस मर्डर ने पाकिस्तान में छिपे बैठे आतंकी आकाओं के बीच हड़कंप मचा दिया है.

Published date india.com Published: March 22, 2026 8:11 AM IST
email india.com By Gaurav Barar email india.com twitter india.com
पाकिस्तान में 'धुरंधर' स्टाइल में लश्कर कमांडर का खात्मा, Unknown Man का सनसनीखेज वीडियो आया सामने
Image Source- Social Media

Pakistan Terrorist Murder Video: पाकिस्तान के मुरीदके में बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘धुरंधर’ जैसी हत्या की घटना सामने आई है. यहां लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के एक खूंखार कमांडर, बिलाल आरिफ सल्फी, को दिनदहाड़े एक फिल्मी अंदाज में मौत के घाट उतार दिया गया. यह हत्या लश्कर के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले गढ़ ‘मरकज तैयबा’ परिसर के भीतर हुई है, जिसने पाकिस्तान के आतंकी आकाओं के बीच हड़कंप मचा दिया है.

यह पूरी घटना शनिवार को हुई, जब मुरीदके स्थित लश्कर मुख्यालय में ईद की नमाज खत्म हुई थी. इस खास मौके पर लश्कर के कई बड़े चेहरे वहां मौजूद थे, जिनमें आतंकी ट्रेनिंग का चीफ मौलाना अबू जर और मौलाना अब्दुल रहमान आबिद जैसे नाम शामिल थे. बिलाल सल्फी भी यहां मौजूद था.

अज्ञात हमलावरों ने किया हमला

जैसे ही नमाज खत्म हुई और सल्फी परिसर से बाहर निकला, वहां पहले से घात लगाए अज्ञात हमलावरों ने उस पर धावा बोल दिया. चश्मदीदों और रिपोर्टों के मुताबिक, एक अज्ञात हमलावर ने सल्फी को बहुत करीब से गोली मारी. लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई.

हमले में एक महिला भी शामिल थी, जिसने खंजर से सल्फी पर ताबड़तोड़ कई वार किए. हमला इतना सोची-समझी रणनीति के तहत किया गया था कि सल्फी को संभलने का मौका तक नहीं मिला और वह खून से लथपथ होकर वहीं गिर पड़ा.

सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो

घटना के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें और वीडियो सामने आए, जिसमें बिलाल सल्फी को जमीन पर बेसुध और खून में सना हुआ देखा जा सकता था. वीडियो में आतंकी गुट का ट्रेनिंग चीफ मौलाना अबू जर भी नजर आ रहा था, जिसे कुछ लोग पकड़े हुए थे. लश्कर के कैडर्स आनन-फानन में सल्फी को अस्पताल ले गए, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया.

आखिर किसने मारा सल्फी को?

इस हाई-प्रोफाइल मर्डर ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. सल्फी जैसे बड़े कमांडर की हत्या लश्कर के गढ़ में होना मामूली बात नहीं है. फिलहाल इसके पीछे दो मुख्य थ्योरी सामने आ रही हैं. कहा जा रहा है कि लश्कर के भीतर अलग-अलग गुटों में वर्चस्व की जंग चल रही है. मुमकिन है कि आपसी मतभेदों की वजह से संगठन के ही किसी धड़े ने उसे रास्ते से हटा दिया हो.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

विदेशी एजेंसी का हाथ

हत्या में एक महिला का शामिल होना सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है. जानकारों का मानना है कि यह किसी विदेशी खुफिया एजेंसी का एक गुप्त ऑपरेशन भी हो सकता है, जिसने इतनी सफाई से लश्कर के ठिकाने में घुसकर इस काम को अंजाम दिया.

कौन था बिलाल आरिफ सल्फी?

बिलाल सल्फी लश्कर-ए-तैयबा का कोई मामूली प्यादा नहीं था. वह साल 2005 से इस आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ था और धीरे-धीरे इसके शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच गया था. सल्फी का मुख्य काम आतंकी गतिविधियों के लिए पैसा इकट्ठा करना और हथियार खरीदना था.

वह मुरीदके मुख्यालय में रहकर पाकिस्तानी युवाओं का ब्रेनवॉश करता था और उन्हें कश्मीर में ‘जिहाद’ के नाम पर आतंक फैलाने के लिए भर्ती करता था. वह मुरीदके की उसी ताइबा कॉलोनी में रहता था, जहां लश्कर के सभी बड़े कमांडर सुरक्षित रहते हैं.

आतंकियों में खौफ का माहौल

इस हत्या ने पाकिस्तान में पनाह लिए बैठे अन्य आतंकी सरगनाओं को डरा दिया है. लश्कर के मुख्यालय ‘मरकज तैयबा’ को एक अभेद्य किला माना जाता है, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता. ऐसे में वहां घुसकर गोली मारना और चाकू से गोदना यह दिखाता है कि अब आतंकी अपने घर में भी सुरक्षित नहीं हैं.

About the Author

Gaurav Barar

Gaurav Barar

गौरव बरार (Gaurav Barar) एक अनुभवी पत्रकार और कंटेंट विशेषज्ञ हैं जिनके पास 10 साल से ज्यादा का अनुभव है. वर्तमान में, इंडिया.कॉम में बतौर चीफ सब एडिटर अपनी सेवाएं ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Pakistan की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.