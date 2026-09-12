क्या सूर्य ने कभी निगल लिया था धरती से 10 गुना भारी ग्रह? नई स्टडी में मिले चौंकाने वाले संकेत

क्या सूर्य ने अरबों साल पहले एक पूरा ग्रह निगल लिया था? नए शोध में मिले संकेत इस सवाल को और दिलचस्प बना रहे हैं.

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सूर्य को लेकर नई स्टडी. (Photo/AI)

सूर्य को हम अपने जीवन का आधार मानते हैं, मगर वैज्ञानिकों की नई रिसर्च उसे एक संभावित ‘कॉस्मिक कैनिबल’ के रूप में भी देख रही है. एक नए कंप्यूटर मॉडल के अनुसार, सूर्य के जन्म के शुरुआती दौर में उसके आसपास मौजूद ग्रहों में से एक विशाल सुपर-अर्थ उसकी ओर बढ़ा और संभव है कि सूर्य में समा गया. अगर यह अनुमान सही साबित होता है, तो हमारे सौरमंडल से एक बड़े ग्रह के गायब होने की वजह भी सामने आ सकती है.

अरबों साल पुराना राज

सुपर-अर्थ ऐसे ग्रह हैं जिनका द्रव्यमान धरती से ज्यादा होता है. दूसरे तारों के ग्रह मंडलों में ये काफी आम हैं, लेकिन हमारे सौरमंडल में ऐसा कोई ग्रह नहीं है. वैज्ञानिकों के अनुसार, सूर्य के शुरुआती समय में उसके चारों ओर गैस और धूल की एक बड़ी डिस्क थी, जिसमें ग्रहों का निर्माण हो रहा था. पहले के अध्ययनों में यह संभावना सामने आ चुकी है कि बुध की कक्षा के आसपास सुपर-अर्थ जैसे ग्रह बन सकते थे. ये ग्रह बाद में सूर्य की ओर खिसककर उसमें गिर गए होंगे.

भारी ग्रह का मिला संकेत

तुर्की की एज यूनिवर्सिटी के मुतलु यिल्डिज और उनके सहयोगियों ने सूर्य के विकास के अलग-अलग कंप्यूटर मॉडल तैयार किए. उन्होंने जांचा कि अगर कोई ग्रह सूर्य में समा जाए तो उसकी आंतरिक संरचना पर क्या असर पड़ेगा. मॉडल में सूर्य की मौजूदा विशेषताओं से सबसे अच्छा मेल तब मिला, जब निगले गए ग्रह का द्रव्यमान धरती से 5 से 10 गुना ज्यादा माना गया. शोधकर्ताओं के लिए यह खास नतीजा था, क्योंकि गणनाएं इतनी स्पष्ट द्रव्यमान सीमा तक पहुंचेंगी, इसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी.

अब भी मिल सकते हैं निशान

वैज्ञानिकों के मुताबिक, किसी ग्रह के सूर्य में समाने से उसकी आंतरिक रासायनिक संरचना पर लंबे समय तक असर रह सकता है. यह सूर्य की कुछ ऐसी विशेषताओं को समझाने में मदद कर सकता है, जो मौजूदा सौर मॉडल से पूरी तरह स्पष्ट नहीं हैं. इनमें सूर्य की संवहन परत की गहराई, उसके ठीक नीचे ध्वनि की गति की संरचना और सूर्य की सतह पर लिथियम की कम मात्रा शामिल है. इसलिए शोधकर्ता मानते हैं कि अरबों साल पुरानी इस संभावित घटना के ‘फिंगरप्रिंट’ आज भी सूर्य के अंदर मौजूद हो सकते हैं.

सबूत की तलाश बाकी

यह स्टडी अभी यह साबित नहीं करती कि सूर्य ने वास्तव में कोई सुपर-अर्थ निगला था. शोधकर्ताओं ने कंप्यूटर मॉडल और सूर्य की कुछ असामान्य विशेषताओं के आधार पर यह संभावना सामने रखी है. इन अंतर की कोई दूसरी वजह भी हो सकती है और मॉडल में ग्रह का पूरी तरह सूर्य में समाना भी जरूरी नहीं है. अब वैज्ञानिक यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या सूर्य के अंदर ऐसे रासायनिक या संरचनात्मक निशान खोजे जा सकते हैं, जो इस संभावित ग्रह-भक्षण की स्वतंत्र पुष्टि कर सकें. बता दें कि सूर्य को लेकर यह स्टडी Monthly Notices of the Royal Astronomical Society में प्रकाशित हुई है.