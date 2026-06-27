EXPLAINED: क्या सचमुच 250 परमाणु बम जितनी थी वेनेजुएला में भूकंप की ताकत? दावे पर वैज्ञानिकों ने क्या कुछ बताया

सवाल उठता है कि आखिर 250 परमाणु बमों वाली तुलना कहां से आई. वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप की ऊर्जा को जूल्स में मापा जाता है, और इसे आम लोगों को समझाने के लिए कभी-कभी इसे TNT या परमाणु बम की ऊर्जा से तुलना करके बताया जाता है.

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तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (Photo/Meta AI)

वेनेजुएला में दो भूकंप

250 बम जैसा वायरल दावा

वैज्ञानिकों ने बताया पूरा सच

अलग होती है भूकंप ऊर्जा

वेनेजुएला में हाल के दिनों में इतना ताकतवर भूकंप आया कि इसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया. भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 थी, जिससे हजारों लोगों के हताहत होने की आशंका है. मगर देश में आए इतने तेज भूकंप के झटके ने ना सिर्फ लोगों को हैरान किया बल्कि धरती के भीतर छिपी ताकत को लेकर चर्चा भी तेज कर दी है. इन भूकंपों के बाद सोशल मीडिया पर एक दावा तेजी से फैल गया. कहा जाने लगा कि इन दोनों भूकंपों से इतनी ऊर्जा निकली, जितनी करीब 250 परमाणु बमों के विस्फोट से निकलती है. यह दावा सुनने में जितना चौंकाने वाला है, उतना ही लोगों के बीच भ्रम और डर पैदा करने वाला भी रहा. ढेरों सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियो के जरिए इसे बहुत बड़े पैमाने पर फैलाया गया. इससे लोग यह समझने लगे कि शायद यह कोई सटीक वैज्ञानिक तुलना है.

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परमाणु बम जैसे धमाके के दावे पर क्या बोले वैज्ञानिक

हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस तरह की तुलना को सीधे सच मान लेना सही नहीं है. भूकंप विज्ञान यानी सिस्मोलॉजी में ऊर्जा को समझाने के लिए कभी-कभी ऐसे उदाहरणों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये केवल अनुमान या तुलना के लिए होते हैं, ना कि किसी सटीक माप के लिए होते हैं. अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी US जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ये दोनों भूकंप कैरेबियन और साउथ अमेरिकन टेक्टोनिक प्लेटों की सीमा पर आए. यह इलाका पहले से ही भूकंप के लिए एक्टिव माना जाता है. यहां प्लेटें लगातार एक-दूसरे के पास से खिसकती रहती हैं. जब इन प्लेटों के बीच दबाव अचानक रिलीज होता है, तो जमीन में तेज झटके महसूस होते हैं, जिसे हम भूकंप कहते हैं.

कहां से आई परमाणु धमाकों से तुलना

अब सवाल उठता है कि आखिर 250 परमाणु बमों वाली तुलना कहां से आई. वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप की ऊर्जा को जूल्स में मापा जाता है, और इसे आम लोगों को समझाने के लिए कभी-कभी इसे TNT या परमाणु बम की ऊर्जा से तुलना करके बताया जाता है. मगर ये तुलना बहुत मोटे अनुमान पर आधारित होती है और इसमें कई तकनीकी सीमाएं होती हैं. परमाणु बम और भूकंप दोनों की ऊर्जा रिलीज का तरीका पूरी तरह अलग होता है. परमाणु विस्फोट एक बेहद छोटे क्षेत्र में अचानक और बहुत तेजी से ऊर्जा छोड़ता है, जबकि भूकंप पृथ्वी की सतह और अंदरूनी हिस्सों में फैले हुए तनाव के कारण धीरे-धीरे या झटके के रूप में ऊर्जा रिलीज करता है. इसलिए दोनों की तुलना केवल प्रतीकात्मक रूप में ही की जा सकती है, वैज्ञानिक रूप से इन्हें एक जैसा नहीं माना जा सकता.

दावे पर वैज्ञानिकों ने क्या सलाह दी

वैज्ञानिकों का मानना है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले ऐसे दावों को बिना जांचे-परखे सच नहीं मानना चाहिए. भूकंप की असली समझ वैज्ञानिक डेटा, भूकंपीय तरंगों और एक्सपर्ट्स रिपोर्टों से ही मिलती है. किसी भी प्राकृतिक आपदा को समझने के लिए सटीक विज्ञान पर भरोसा करना जरूरी है. इसके लिए वायरल दावों को सही नहीं माना जा सकता है. इस पूरे मामले ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि सोशल मीडिया पर फैलने वाली जानकारी को कितनी सावधानी से लेना चाहिए, खासकर तब जब वह विज्ञान और प्राकृतिक आपदाओं से जुड़ी हो.

स्पष्टीकरण- स्पष्ट कर दें कि ये खबर सोशल मीडिया के दावों और न्यूज वेबसाइटों की जानकारी और राय के आधार पर बनाई गई है. इंडिया डॉट कॉम इसमें किए दावों की किसी भी रूप में पुष्टि नहीं करता है.