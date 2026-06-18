डायनासोर की दुनिया का नया राजा? रोमानिया में मिली रहस्यमयी प्रजाति

डायनासोर की नई प्रजाति क्रिप्टोहैड्रोस कलाइए लगभग 70 मिलियन साल पहले क्रिटेशियस काल के आखिर में पृथ्वी पर मौजूद थी. इसका जीवाश्म एक आंशिक कंकाल के रूप में मिला है. इसमें खोपड़ी के हिस्से, पसलियां, पूंछ की हड्डियां और पिछले पैर की कुछ संरचनाएं शामिल हैं

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तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (Photo/X)

दुनिया के अलग-अलग देशों में वैज्ञानिक नई-नई खोज में जुटे हैं और हजारों साल पुराने रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश लगातार जाती है. अपनी इसी कोशिश में रोमानिया के वैज्ञानिकों ने डायनासोर से जुड़ी एक अद्भुत खोज की है. हेटेग बेसिन में वैज्ञानिकों ने अपनी इस रहस्यमयी खोज में डक-बिल्ड डायनासोर प्रजाति की पहचान की है, जिसने प्राचीन जीवन की समझ को एक बार फिर बदल दिया है. यह खोज कार्पेथियन क्षेत्र के उस इलाके से हुई है, जो पहले से ही अपने अनोखे डायनासोरों की खोज के लिए जाना जाता है.

70 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर मौजूद थी ये प्रजाति

नई प्रजाति क्रिप्टोहैड्रोस कलाइए लगभग 70 मिलियन साल पहले क्रिटेशियस काल के आखिर में पृथ्वी पर मौजूद थी. इसका जीवाश्म एक आंशिक कंकाल के रूप में मिला है. इसमें खोपड़ी के हिस्से, पसलियां, पूंछ की हड्डियां और पिछले पैर की कुछ संरचनाएं शामिल हैं रिसर्च में पता चला है कि इस क्षेत्र में पहले पाए गए कई अवशेषों को लंबे समय तक एक ही प्रजाति टेल्माटोसॉरस ट्रांसिल्वैनिकस से जोड़ा जाता रहा था. लेकिन नए शोध ने यह स्पष्ट किया कि इन हड्डियों में महत्वपूर्ण अंतर मौजूद हैं. जैसे खासतौर पर खोपड़ी की संरचना में, जो इसे एक नई और अलग प्रजाति साबित करते हैं.

खोज से क्या सामने आया

इस खोज से यह भी पता चलता है कि क्रिटेशियस काल के दौरान दक्षिण-पूर्वी यूरोप एक ‘आइलैंड इकोसिस्टम’ के रूप में मौजूद था. जहां तब अलग-अलग लेकिन आपस में संबंधित डक-बिल्ड डायनासोर प्रजातियां रहती थीं. वैज्ञानिकों ने ये समझा है कि इस क्षेत्र में कम से कम दो या अधिक संबंधित प्रजातियां एक साथ मौजूद थीं वैज्ञानिकों का मानना है कि यह खोज ना केवल एक नई डायनासोर प्रजाति को सामने लाती है, बल्कि यह भी साबित करती है कि प्राचीन यूरोप में डायनासोरों की विविधता पहले से कहीं अधिक जटिल और समृद्ध थी.