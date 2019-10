वाशिंगटन: अमेरिका में ‘सीनेट इंडिया कॉकस’ के सह-अध्यक्ष एवं डेमोक्रेटिक सीनेटर मार्क वार्नर ने मंगलवार को कहा कि वह जम्मू-कश्मीर में लोगों की आवाजाही और संचार पर लगे ‘‘प्रतिबंधों के कारण व्यथित’’ हैं. वार्नर ने भारत सरकार से अपील की कि वह प्रेस, सूचना एवं राजनीतिक भागीदारी की आजादी देकर लोकतांत्रिक सिद्धांतों का पालन करे.

सीनेटर वार्नर ने ट्वीट किया, ‘‘मैं इस बात को समझता हूं कि भारत की सुरक्षा संबंधी चिंताएं जायज हैं, लेकिन मैं जम्मू-कश्मीर में संचार एवं लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंधों से व्यथित हूं.’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैं उम्मीद करता हूं कि भारत प्रेस, सूचना एवं राजनीतिक भागीदारी की स्वतंत्रता देकर लोकतांत्रिक सिद्धांतों का पालन करेगा.’’

While I understand India has legitimate security concerns, I am disturbed by its restrictions on communications and movement within Jammu and Kashmir. I hope India will live up to its democratic principles by allowing freedom of press, information, and political participation. https://t.co/5xlWTE6ANu

— Mark Warner (@MarkWarner) October 8, 2019