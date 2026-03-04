By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
क्या इजरायल-अमेरिका के पास है मिसाइलें कम, ईरान के पास ड्रोन ज्यादा? तेहरान के नई रणनीति क्या कर सकती है ट्रंप को परेशान?
Iran Drone Swarm Attack: ईरान की सबसे बड़ी ताकत हैं उनके ड्रोन, उनकी कम कीमत और बड़ी संख्या. यह युद्ध को न सिर्फ लंबा खींच सकते हैं बल्कि उन्हें महंगा भी बना सकते हैं.
Iran Drone Swarm Attack: ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले कर रहा है. अब रक्षा विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि ईरान की यह रणनीति अमेरिका और इजरायल को परेशान कर सकती है क्योंकि इससे वाशिंगटन का युद्ध खर्च काफी बढ़ जाएगा. आइये समझते हैं कैसे.
फॉक्स न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान मध्य पूर्व में एक कैंपेन चला रहा है. इसके तहत, वह पश्चिमी देशों से जुड़े टारगेट पर कम कीमत वाले अटैक ड्रोन जिन्हें अनमैन्ड एरियल व्हीकल (UAV) भी कहते हैं, की बड़ी खेप भेज रहा है. इन्हें रोकने के लिए इजरायल और अमेरिका को महंगी मिसाइलों की जरूरत पड़ रही है, जिनकी संख्या भी सीमित होती है.
ईरान के पास है बड़ा ड्रोन जखीरा
ईरान की सरकारी मीडिया ने जमीन के नीचे जमा किए गए ड्रोन की फुटेज शेयर की है. ड्रोन बनाने वाली और टेक कंपनी ड्रैगनफ्लाई के सीईओ कैमरन चेल ने कहा कि ईरान की स्ट्रैटेजी सस्ते हवाई खतरों का मुकाबला करने के लिए हाई-एंड डिफेंस को मजबूर करने के लिए बनाई गई है.
शाहेद-136
- कम लागत वाला सुसाइड ड्रोन
- रेंज 2000-2500 किमी
- स्पीड 185 किमी/घंटा
- वजन 200 किग्रा
- वारहेड वजन 30-50 किग्रा
- लंबाई 3.5 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर
ड्रोन से 100 गुना महंगी मिसाइलें
एक अनुमान के मुताबिक ईरान का एक ड्रोन करीब 32 लाख रुपये का है. जबकि इन्हें रोकने वाली इंटरसेप्ट मिसाइलें 36 करोड़ रुपये की हैं. ईरान के पास करीब 80 हजार ड्रोन हैं, इन्हें रोकने के लिए मिसाइल के खर्च का अनुमान आप लगा सकते हैं. वहीं ईरान हर महीने 500 नए ड्रोन भी बना सकता है.
ड्रोन बना सकते हैं दूसरा वियतनाम युद्ध
चेल ने फॉक्स न्यूज़ डिजिटल को बताया, एक डीसेंट्रलाइज्ड यूनिट के हाथ में इनमें से सौ ड्रोन भी पड़ोसी देश में ऐसा आतंक मचा सकते हैं जैसा पहले कभी सोचा भी नहीं गया होगा. ईरानी इन ड्रोन से जंग नहीं जीत सकते, लेकिन वियतनाम जंग की तरह, उनके पास एक अलग-अलग क्षमता है जो इस जंग को लंबा खींच सकती है. उन्होंने आगे कहा कि ईरान सोच से परे तरीकों से आतंक फैला सकता है और अमेरिका की तरफ से बहुत ज़्यादा खर्च कर सकता है, क्योंकि उसे इन छोटी, बहुत मुश्किल से पकड़ी जाने वाली ड्रोन यूनिट्स को निशाना बनाना पड़ रहा है.
