'यहां से दुल्हनें मत खरीदो...' बांग्लादेश स्थित चीन के दूतावास ने अपने नागरिकों को दी चेतावनी

Bangladesh Brides: बांग्लादेश में चीन के दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगर कोई पत्नी खोजने के लिए इस बांग्लादेश में जाता है, उसे मानव तस्करी के शक में गिरफ्तार किया जा सकता है.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: July 15, 2026, 8:23 PM IST
'यहां से दुल्हनें मत खरीदो...' बांग्लादेश स्थित चीन के दूतावास ने अपने नागरिकों को दी चेतावनी
चीनी पुरुषों ने पत्नी पाने के लिए हजारों युआन खर्च कर रहे हैं.(photo credit, AI)

Bangladesh Brides: जो कोई भी ब्रोकर या एजेंसी के जरिए पत्नी खोजने के लिए इस बांग्लादेश में जाता है, उसे मानव तस्करी के शक में गिरफ्तार किया जा सकता है. बांग्लादेश में चीन के दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए ये चेतावनी दी है. दूतावास ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ये बातें कही हैं. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, कई चीनी राजनयिक मिशनों ने दुल्हन खोजने के लिए गैर-कानूनी मैचमेकिंग सर्विस का इस्तेमाल करने के खिलाफ चेतावनी दी है.

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क्या कहता है बांग्लादेश का कानून?

बांग्लादेशी कानून के तहत, मानव तस्करी का दोषी पाए जाने पर कम से कम सात साल की जेल और कम से कम 500,000 टका (4,100 अमेरिकी डॉलर) का जुर्माना हो सकता है. हालांकि सजा उम्रकैद या मौत की सजा जितनी सख्त भी हो सकती है. तस्करी से जुड़े कम गंभीर अपराधों, जैसे अपराध के लिए उकसाने पर, तीन से सात साल की जेल और 20,000 टका तक का जुर्माना हो सकता है.

क्या कहा दूतावास ने?

दूतावास ने कहा कि चीनी नागरिकों से जुड़े सीमा-पार शादी के घोटालों में बढ़ोतरी हुई है. अंतरराष्ट्रीय शादियां आपसी सहमति और सच्चे प्यार पर आधारित होनी चाहिए, और दुल्हन खरीदने से अक्सर पैसों की उगाही और शारीरिक खतरा पैदा होता है.

बीजिंग अंतरराष्ट्रीय मैचमेकिंग बाजार को लेकर तेजी से चिंतित हो रहा है. यह चीन में गैर-कानूनी है. यह काला बाजार आंशिक रूप से चीन में लिंग असंतुलन के कारण बढ़ा है. 2020 की राष्ट्रीय जनगणना के अनुसार चीन में शादी की उम्र वाले पुरुषों की संख्या महिलाओं की तुलना में अनुमानित 1.75 करोड़ अधिक है. पिछले कुछ वर्षों में, वियतनाम, म्यांमार, लाओस, पाकिस्तान और नेपाल में चीनी दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों ने शादी के नाम पर धोखाधड़ी के खिलाफ चेतावनी जारी की है.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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