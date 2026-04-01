Hindi World Hindi

Do Not Sit With Elderly People On A Flight Why Scientists Warning

टूट रहा एयरलाइंस का '90 सेकेंड रूल', फ्लाइट में बुजुर्गों के साथ न बैठें, वैज्ञानिकों ने क्यों दी ये चेतावनी?

Flights: शोधकर्ताओं का कहना है कि फ्लाइट में बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है. इससे एक नई समस्या आ रही है और आपात स्थिति में लोगों को विमान से बाहर निकालने में लगने वाला समय बढ़ने लगा है.

(photo reuters, for representation only)

Flights: फ्लाइट में बुज़ुर्ग लोगों को दूसरे यात्रियों से अलग बिठाना चाहिए. एक नई स्टडी के मुताबिक, इससे उड़ान के दौरान किसी आपात स्थिति में लोगों को निकालने में आसानी होगी. नए शोध में ये दावा किया गया है.

डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि बुजुर्ग यात्रियों की बढ़ती संख्या एयरलाइन सुरक्षा के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर रही हैं.

क्या है 90 सेकेंड रूल

यूके और इंटरनेशनल नियमों के तहत, एयरक्राफ्ट को इस तरह डिजाइन किया जाना चाहिए कि 90 सेकेंड के अंदर इमरजेंसी में लोगों को निकाला जा सके. नए शोध से पता चलता है कि बुजुर्ग यात्रियों की मौजूदगी से फ्लाइट से बाहर निकालने के समय पर काफी बढ़ जाता है.

ईरान युद्ध में पाकिस्तान क्यों बन रहा बिचौलिया? खाड़ी देशों से क्या-क्या हड़पना चाहता है?

फ्लाइट में कहां बैठे बुजुर्ग

स्टडी के लेखकों का सुझाव है कि बुजुर्ग लोगों को एयरक्राफ्ट के केबिन में बराबर बिठाया जाना चाहिए. यानी अगर पूरा परिवार साथ सफर कर रहा है तो दादा-दादी को अलग बिठाएं.

Add India.com as a Preferred Source

किसने और कैसे किया शोध

सिडनी और कैलगरी यूनिवर्सिटी के रिसर्चर ने शोध किया. टीम ने एयरबस A320 में डुअल-इंजन में आग लगने की स्थिति में 27 अलग-अलग इवैक्युएशन सिनेरियो सिमुलेट किए.

शोधकर्ताओं ने पाया, जहां बुज़ुर्ग यात्री कम थे और वे निकास द्वारों के पास बैठे थे, निकासी में 141 सेकेंड का समय लगा. हालांकि, जहां बुजुर्ग यात्रियों का अनुपात अधिक था और वे पूरे केबिन में बेतरतीब ढंग से वितरित थे, निकासी में 218.5 सेकेंड का समय लगा.

मां-बेटे ने खाया वंदे भारत एक्सप्रेस का खाना, महिला के सूजे होंठ, बेटे की स्थिति हुई गंभीर

क्या बोले शोधकर्ता

रिसर्चर चेनयांग झांग ने कहा, डुअल-इंजन में आग लगने की घटना आंकड़ों के हिसाब से बहुत कम होती है, लेकिन यह एविएशन में डुअल-इंजन फेलियर और गंभीर इमरजेंसी की बड़ी कैटेगरी में आती है. टीम ने पैसेंजर के व्यवहार को सिमुलेट करने के लिए इवैक्युएशन मॉडलिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया. एनालिसिस से पता चला कि बुजुर्ग पैसेंजर के अनुपात और जगह का इवैक्युएशन के समय पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा.

टीम ने कहा कि बच्चे, शिशु और गर्भवती महिलाएं भी आपात स्थिति में विमान से बाहर निकलने के दौरान अनोखी फिजिकल क्षमताएं और व्यवहार’ दिखाते हैं. डॉ. झांग ने कहा, हमें उम्मीद है कि ये नतीजे एयरलाइंस को रिस्क को पहले से कम करने में मदद करेंगे.