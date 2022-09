Vampire Viral Pics: भूत-पिशाच की कहानियां आपने कई सुनी होंगी. भूत-पिशाच की कहानियों के कारण भारतीयों को अक्सर पिछड़ा हुआ माना जाता है, लेकिन बॉलीवुड ही नहीं हॉलीवुड में भी पिशाच यानी वैम्पायर की कई फिल्में बनीं और सुपरहिट भी रहीं. ऐसी फिल्में लोगों को खूब पसंद आई हैं. लेकिन यहां हम बात किसी फिल्म की नहीं, बल्कि एक सच्चाई की कर रहे हैं. खून पीने वाले पिशाचों (Blood Sucking Vampire) से जुड़ी फिल्में भले ही सुपरहिट हुई हों, लेकिन उनके अस्तित्व को लेकर कभी कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आए. इसलिए स्पष्ट तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि वैम्पायर होते थे या हैं, इसके साथ ही यह भी नहीं कहा जा सकता कि वैम्पायर नहीं होते थे या होते हैं. पोलैंड में शोधकर्ताओं को 17वीं सदी का एक अवशेष मिला है. मीडिया रिपोर्टों में इस अवशेष या कंकाल को पिशाच का अवशेष बताया जा रहा है. इस शोध से जुड़ी कई चौंका देने वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.Also Read - Aishwarya Rai lookalike: इतना तो आराध्या का भी चेहरा नहीं मिलता, जितना ऐश्वर्या राय का इनसे मिलता है

शोधकर्ताओं के अनुसार यह कंकाल 17वीं सदी का है. जिसे कथित तौर पर 'महिला पिशाच' (Woman Vampire) माना जा रहा है. पोलैंड के निकोलस कॉपरनिकस विश्वविद्यालय के एक शोध में इस खोज का दावा किया गया है. शोधकर्ताओं के हाथ जो कंकाल लगा है, उससे कभी यहां वैम्पायर होने की बातों को बल मिल रहा है. जिसने भी इस कंकाल को देखा है, उनमें से ज्यादातर लोग इसे किसी महिला पिशाच का कंकाल मान रहे हैं.

कंकाल किसी महिला पिशाच का है इस बात को बल देने के लिए यहां पर्याप्त सुबूत हैं, लेकिन इन कथित सुबूतों के दम पर India.com पिशाच होने या न होने का दावा नहीं करता है. हम यहां आपको वही जानकारी दे रहे हैं जो शोधकर्ताओं की ओर से सामने आई है या मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है. कंकाल के एक पैर की उंगली में हथकड़ी बंधी थी और गले में एक दरांती (Sickle) लपेटी गई थी.

बता दें कि इस तरह की सावधानियां तभी बरती जाती थीं, जब उन्हें इस तरह से दफनाने वालों लोगों को डर होता था कि मृतक फिर से उठ खड़ा हो सकता है. यहां मान्यता यह भी है कि पिशाच को दफनाते समय उसकी गर्दन पर दरांती रख दी जाती थी. इससे यह सुनिश्चित किया जाता था कि जब भी वह उठे तो दरांती से उसकी गर्दन कट जाए. मान्यता यह भी है कि उंगली में ताला बांधने से पिशाच कभी वापस नहीं आते.

The remains of a female “vampire" have been discovered in 17th-century graveyard by archeologists in Poland. pic.twitter.com/tzuScD5eO5

— Daily Loud (@DailyLoud) September 3, 2022