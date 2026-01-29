  • Hindi
क्या ईरान के पास है अमेरिकी एयरक्राफ्ट करियर तबाह करने की ताकत? USS अब्राहम लिंकन को ईरानी मिसाइलों से कितना खतरा है?

Published date india.com Published: January 29, 2026 1:55 PM IST
(प्रतीकात्मक तस्वीर)
(प्रतीकात्मक तस्वीर)

US-Iran conflict: अमेरिका का एक बड़ा और शक्तिशाली नौसैनिक बेड़ा इस समय अरब सागर में है और यह ईरान की तरफ बढ़ रहा है. ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी नेवी के ईरान पर हमले का आदेश भी दे सकते हैं. अमेरिका के किसी भी हमले का ईरान ने करारा जवाब देने की बात कही है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ईरान के पास अमेरिकी विमान वाहक पोत और करियर बेटल ग्रुप का नेतृत्व कर रहे यूएसएस अब्राहम लिंकन को डुबोने की ताकत है?

अरब सागर में करियर स्ट्राइक ग्रुप?

विमानवाहक पोत अब्राहम लिंकन अमेरिकी नौसेना के सबसे ताकतवर बेड़ों में से एक है. इस पोत पर लगभग 60 एफ-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट तैनात हैं. यह निमित्ज़-क्लास न्यूक्लियर-पावर्ड कैरियर है जिसके साथ कई विध्वंसक पोत और पनडुब्बियां भी चलती हैं. ईरान के बड़े हिस्से इस बेड़े की स्ट्राइक की रेंज में हैं.

ईरान की ताकत कितनी है?

अमेरिकी नौसेना के यूएसएस अब्राहम लिंकन जैसे एयरक्राफ्ट करियर को नुकसान पहुंचाने के लिए ईरान की एयर फोर्स और नेवी के पास बहुत सीमित ताकत है. ईरानी वायुसेना के विमान पुराने हैं. इसके युद्धपोत भी अरेबियन गल्फ से बाहर ताकत नहीं दिखा सकते. लेकिन, ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइलें हैं. ईरान के पास लंबी दूरी की सैकड़ों बैलेस्टिक मिसाइलें हैं. ईरान की आईआरजीसी इन मिसाइलों का इस्तेमाल अमेरिकी बेड़े को निशाना बनाने के लिए कर सकती है.

USS अब्राहम लिंकन को कितना खतरा है?

ईरान का दावा है कि उसने फतह-2 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल को ऑपरेशनल कर दिया है. ईरान की कुछ बैलिस्टिक मिसाइलों को एंटी-शिप रोल के लिए भी तैनात किया गया है. लेकिन USS अब्राहम लिंकन को निशाना बनाना आसान नहीं है. इसकी कई वजहें हैं.

USS अब्राहम लिंकन के साथ तैनात पोत एजिस कॉम्बैट सिस्टम से लैस हैं. यह दुनिया के सबसे एडवांस्ड नेवल एयर डिफेंस नेटवर्क में से एक है. एक एजिस-इक्विप्ड डिस्ट्रॉयर में लगभग 90 एयर डिफेंस मिसाइलें तैनात होती हैं. इन मिसाइलों की इंटरसेप्टर रेंज 400 किमी से ज्यादा है. ये पोत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी ताकतवर हैं और हमलावर मिसाइलों को जाम कर सकते हैं.

इसके अलावा खतरे वाली जगह पर तैनाती की स्थिति में करियर स्ट्राइक ग्रुप समंदर में लगातार अपनी लोकेशन बदलते रहते हैं. 1 लाख टन वजनी अब्राहम लिंकन 25 किलोनॉट की स्पीड से चल सकता है. इसलिए इसे निशाना बनाना ईरान के लिए मुश्किल काम है. इस बात की उम्मीद भी कम है कि यह बेड़ा ईरान के तट के पास जाएगा. संभावना है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन ओमान के तट से पीछे ही रहेगा ताकि ईरानी मिसाइलों की सीधी रेंज में न आए.

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

