क्या मेलानिया ट्रंप को मारना चाहता है ईरान? अमेरिका की प्रथम महिला की इस कमजोरी का उठाना चाहता था फायदा

Melania Trump Assassination Threats: ईरान के आईआरजीसी के एक एआई वीडियो में फ़र्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप और उनके बेटे बैरन ट्रंप को जान से मारने की नई धमकी दी गई है.

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इस डरावने वीडियो में नैरेटर कहता है, फैशन के प्रति मेलानिया का जुनून ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है. (photo credit, IANS, for representation only)

ईरान के आईआरजीसी से जुड़ी तस्नीम न्यूज़ एजेंसी का वीडियो

दिखाया गया है कि मेलानिया को कैसे निशाना बनाया जा सकता है

न्यूयॉर्क में मेलानिया की पसंदीदा दुकानों का जिक्र है

वहां मौजूद कपड़ों में जहर मिलाने की बात कही गई है

Melania Trump Assassination Threats: ईरान ने अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप को जान से मारने की एक नई और डरावनी धमकी दी है. यह धमकी मेलानिया और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे बैरन ट्रंप को भी दी गई है. ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़ी तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने सोमवार को AI से बना एक वीडियो जारी करने अमेरिका के प्रथम परिवार को डराने की कोशिश की है.

क्या है इस डरावने वीडियो में ?

डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, इस वीडियो में उन जगहों को दिखाया गया है जहां फ़र्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप शॉपिंग करना पसंद करती हैं और बताया गया है कि हमलावर उन्हें कैसे निशाना बना सकते हैं.

3 जगहों का जिक्र, जहां जाती हैं मेलानिया

इस डरावने वीडियो में नैरेटर कहता है, फैशन के प्रति मेलानिया का जुनून ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है. मेलानिया को मैनहट्टन के फिफ़्थ एवेन्यू पर मौजूद लग्जरी डिपार्टमेंट स्टोर में खास दिलचस्पी है. बर्गडॉर्फ गुडमैन और सैक्स फ़िफ़्थ एवेन्यू भी मेलानिया की पसंदीदा शॉपिंग जगहें हैं. ये जगहें ग्लोबल फ़्रीडम फ़ाइटर्स के ऑपरेशन के लिए सही हो सकती हैं.

जब मेलानिया इन जगहों पर जाती हैं, तो मिलते हैं गुप्त संदेश

वीडियो देखने वालों को कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताता है जिनसे पता चल सकता है कि मेलानिया इन सेंटर्स पर आने वाली हैं. जैसे कि सड़क के कोनों से पब्लिक ट्रैश बिन का गायब होना और मेलानिया के शॉपिंग पर जाने के रास्ते में मैनहोल का वेल्डिंग करके बंद कर दिया जाना. हमलावरों के लिए कई संभावित साजिशों का भी जिक्र किया गया है, जैसे मेलानिया को जहर देना या उनके बारे में जानकारी पाने के लिए उनके स्टाफ़ को रिश्वत देना.

वीडियो में यह भी बताया गया है कि मेलानिया की अपनी सीक्रेट सर्विस टीम है, जो उनके दौरे वाले इलाकों के अस्पतालों के साथ तालमेल बिठाती है ताकि किसी भी घटना की स्थिति में उन्हें सही देखभाल मिल सके. बता दें कि ट्रंप ने कई बार कहा है कि तेहरान के नेता उन्हें मारना चाहते हैं, और अगर वे कभी इसमें कामयाब हो जाते हैं, तो उन्होंने ज़बरदस्त जवाबी हमले की मंजूरी दे रखी है.