क्या युद्ध रोकना चाहता है ईरान? मिसाइल और ड्रोन हमलों के बीच ट्रंप तक पहुंचाया सीक्रेट मैसेज! जानिए क्या है मामला
Iran US Conflict: ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच भीषण युद्ध जारी है. एक तरफ ईरान जहां बैलिस्टिक मिसाइलों और लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम ड्रोन्स की मदद से लगातार इजरायल, सऊदी, यूएई, कतर और कुवैत में हमले कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और इजरायल ईरानी शहरों पर लगातार हवाई हमले जारी रखे हुए हैं. इस बीच ऐसी खबर भी आई है कि ईरानी अधिकारियों ने कथित तौर पर युद्ध रोकने के लिए US सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी (CIA) से संपर्क किया है.
क्या है पूरा मामला…
न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान के खुफिया विभाग के अधिकारियों ने जासूसी चैनलों के ज़रिए CIA से संपर्क किया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि वॉशिंगटन में अधिकारी इस सीक्रेट संदेश का सच पता करने में जुटे हैं.
ईरान की प्रतिक्रिया…
ईरान के तस्नीम न्यूज़ ने इस खबर पर ईरानी इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री के एक सोर्स के हवाले से बताया है कि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट झूठी है और इसे युद्ध के बीच में एक मनोवैज्ञानिक युद्ध के रूप में इस्तेमाल करने के लिए सामने किया गया है.
क्या युद्ध रुकने की संभावना है?
हाल ही में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में ईरान के एम्बेसडर ने मेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत से फिलहाल मना कर दिया. जिनेवा में UN में ईरानी मिशन के एम्बेसडर अली बहरीनी ने कहा कि ईरान ने लड़ाई कम करने के लिए बातचीत करने या तेहरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत फिर से शुरू करने के बारे में सीधे या किसी और तरह से अमेरिका से कॉन्टैक्ट नहीं किया है.
100 दिन चल सकती है लड़ाई
इस बीच ‘पॉलिटिको’ की रिपोर्ट में बताया गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने अमेरिकी रक्षा विभाग से अतिरिक्त कर्मी मांगे हैं. अमेरिका में शीर्ष अधिकारी ये मान कर चल रहे हैं कि युद्ध 100 दिन से ज्यादा चल सकता है. कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि युद्ध सितंबर तक खिंच सकता है.
अमेरिका ने क्या कहा?
जारी जंग के बीच अमेरिका ने ईरान समेत पूरे मिडिल ईस्ट में कूटनीतिक बातचीत तेज कर दी है. अमेरिका के विदेश सचिव मार्को रुबियो ने इटली, साइप्रस, तुर्किए और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों से बात की है.
इजरायल का क्या कहना है?
इजरायल रक्षा बल (आईडीएफ) के अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ता लेफ्टिनेंट बेन कोहेन ने कहा है कि अमेरिकी सशस्त्र बलों और आईडीएफ ने पिछले कुछ दिनों में विभिन्न लक्ष्यों पर हमले जारी रखे हैं. हमलों का लक्ष्य ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम, परमाणु हथियार हासिल करने की इच्छा और प्रॉक्सी नेटवर्क तो खत्म करना है. बेन कोहेन ने कहा है कि हमारा उद्देश्य ईरानी शासन के सैन्य प्रयासों से उत्पन्न अस्तित्वगत खतरे को समाप्त करना है.
