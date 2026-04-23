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Does Trump Endorse Abusive Language Against Indians Living In The Us Reposts Gangster With A Laptop Post

क्या ट्रंप अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के खिलाफ बदजुबानी का करते हैं समर्थन? 'गैंगेस्टर विद लैपटॉप' वाली पोस्ट को किया रीपोस्ट

Trump On Birthright Citizenship: ट्रंप ने बेहद नस्लवादी पोस्ट को शेयर किया है, जिसमें भारत-चीन को नरक जैसा देश कहा गया है.

(photo credit AI, for representation only)

Trump On Birthright Citizenship: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक विवादित सोशल मीडिया पोस्ट को रीपोस्ट किया है, जिसमें भारत और चीन जैसे देशों को नर्क जैसे देश कहा गया है. सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रंप भारतीयों के खिलाफ ऐसी भाषा का समर्थन कर सकते हैं?

ट्रंप ने जिस पोस्ट को शेयर किया है, वह अमेरिकी रेडियो होस्ट माइकल सैवेज का एक खत है. इस लेटर में अमेरिका के जन्मसिद्ध नागरिकता कानून में बदलाव की मांग की गई है.

नस्लवादी बयान

अपनी बात का समर्थन करते-करते सैवल ने नस्लवादी बयान दे डाला., सैवेज ने दावा किया कि भारत और चीन वो दो एशियाई देश हैं, जहां के लोग अमेरिका में नौवें महीने में बच्चा पैदा करने आते हैं. यह कानून उन्हें तुरंत अमेरिका का नागरिक बना देता है. उन्होंने खत में आगे लिखा, बच्चा जब नागरिक बन जाता है, और फिर वे चीन, या भारत, या दुनिया की किसी और नरक जैसी जगह से अपने पूरे परिवार को यहां ले आते हैं.

कहा, लैपटॉप वाले गुंडे

इस खत में भारतीय और चीनी प्रवासियों को “लैपटॉप वाले गुंडे” भी बताया गया है. सैवेल ने कहा, इन लोगों ने हमारे झंडे का अपमान किया है. इस लंबे नोट के जरिए, सैवेज अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में जन्मसिद्ध नागरिकता पर चल रही बहस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे. उन्होंने अमेरिका में गैर-नागरिकों के बच्चों को अपने-आप नागरिकता देने के विचार पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि इसे अदालतों पर छोड़ने के बजाय इस पर एक राष्ट्रीय जनमत संग्रह कराने की जरूरत है.

बर्थ टूरिज्म

सैवेज ने आरोप लगाया कि मौजूदा व्यवस्था का गलत इस्तेमाल बर्थ टूरिज्म के जरिए किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि आधुनिक प्रवासन के संदर्भ में अमेरिका का संविधान अब पुराना हो चुका है. ट्रंप ने सैवेज के इस नस्लवादी बयान को अपने ‘ट्रुथ सोशल’ प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है सैवेज ने एक और झूठा दावा किया है कि अमेरिका के अलावा दुनिया का कोई भी देश जन्मसिद्ध नागरिकता नहीं देता. जबकि, कई दर्जन देश अपनी धरती पर पैदा होने वाले लोगों को अपने-आप नागरिकता दे देते हैं. इसमें कनाडा और मेक्सिको, और ज़्यादातर दक्षिण अमेरिकी देश शामिल हैं.

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