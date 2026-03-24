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Does Trump Lack Concrete Iran Peace Plan Why Us Unable To Exit War

क्या ट्रंप के पास नहीं है कोई ठोस शांति योजना? क्यों ईरान युद्ध से आसानी से बाहर नहीं निकल पा रहा अमेरिका?

Israel Iran War: विदेश मामलों के जानकार स्टीफन कॉलिन्सन कहते हैं कि ईरान युद्ध टैरिफ नहीं है जो ट्रंप आसानी से हर बात से पलट सकते हैं.

(photo credit reuters, for representation only)

Israel Iran War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया 5 दिन तक हमले टालने की योजना से संकेत मिलता है कि अमेरिका इस युद्ध से बाहर निकलना चाहता है. क्या यह इतना आसान है और ईरान के कट्टरपंथी क्या सोचे हैं?

सीएनएन की एक रिपोर्ट में अमेरिकी और विदेश मामलों के जानकार स्टीफन कॉलिन्सन लिखते हैं कि ट्रंप ने पहले भी टैरिफ पर कई बार अपनी बात से पलटी मारी है. ईरान युद्ध टैरिफ नहीं है. ट्रंप का ईरान युद्ध से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है.

युद्ध रुकने की सबसे बड़ी संभावना

हाल के घटनाक्रमों का सबसे आशाजनक पहलू यह है कि अमेरिका और ईरान दोनों ही अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गए हैं. जहां तनाव बढ़ाने की कीमत इतनी भयानक होगी कि दोनों को ही इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता चाहिए.

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क्या ट्रंप अपने सैनिकों के लिए निकाल रहे वक्त

विशेषज्ञों के मुताबिक यह भी संभावना है कि ट्रंप किसी और वजह से भी समय लेना चाहते हों. अमेरिकी सेनाखर्ग द्वीप और होर्मुज पर हमला करने के लिए वहां एकत्रित नहीं हुई हैं. ये यूनिट जल्द ही वहां पहुंच सकती हैं.

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ट्रंप के पास हैं ढेर सारे खराब विकल्प

इस युद्ध की सबसे खतरनाक बात यह है कि कोई नहीं जानता कि आगे क्या होगा. अगर युद्ध बिना किसी बड़े समझौते के खत्म होता है तो ईरान ताकतवर बनेगा. अगर ईरान का यूरेनियम अमेरिका के पहुंच से बाहर रहता है तो हो सकता है कि ईरान परमाणु बम भी बना ले. अगर युद्ध और खिंचता है तो अमेरिका एक अंतहीन युद्ध में फंस जाएगा.

क्या रुकेंगे ईरान के कट्टरपंथी

डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ऑक्सफोर्ड स्थित क्राइसिस रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक मार्क आल्मंड कहते हैं कि ईरान अब ज्यादा कट्टरपंथियों के कब्जे में है. इसमें सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई भी शामिल हैं. मोजतबा को लगता है कि वे तेल के दाम बढ़ाकर जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था को मंदी की चपेट में ढकेल सकते हैं. इससे अमेरिका के सहयोगियों को उससे दूर कर देंगे.

विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान की मिसाइलों की जद में अब इजरायल के न्यूक्लियर प्लांट से लेकर पश्चिमी देशों के कई बेस हैं. ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि ईरान क्या इतना आसान से हमले रोकेगा. जब उसे पता चल चुका है कि हमले कहां करने हैं.