इंसान उदास है या डरा हुआ? कुत्ते चेहरा देखकर कैसे लगा लेते हैं सही अंदाजा | विज्ञान ने सब पता दिया

ज्ञानिकों का कहना है कि कुत्ते इंसानों के चेहरे पर दिखाई देने वाली भावनाओं को भी काफी हद तक समझ सकते हैं. इतना ही नहीं, वे डर, गुस्से और उदासी जैसे भावों के बीच अंतर करने की क्षमता भी रखते हैं.

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तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (IANS Hindi)

कुत्तों को इंसानों का सबसे वफादार साथी माना जाता है, लेकिन अब एक नई रिसर्च से पता चला है कि वे सिर्फ साथ निभाने तक सीमित नहीं हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि कुत्ते इंसानों के चेहरे पर दिखाई देने वाली भावनाओं को भी काफी हद तक समझ सकते हैं. इतना ही नहीं, वे डर, गुस्से और उदासी जैसे भावों के बीच अंतर करने की क्षमता भी रखते हैं. ऑस्ट्रिया की यूनिवर्सिटी ऑफ विएना के शोधकर्ताओं ने इस अध्ययन के दौरान पालतू कुत्तों के दिमाग की गतिविधियों का एमआरआई स्कैन किया. इसके लिए कुत्तों को पहले से प्रशिक्षित किया गया था ताकि वे बिना किसी बंधन के स्कैनर में शांत रह सकें. अध्ययन में शामिल अधिकतर कुत्ते बॉर्डर कॉली नस्ल के थे.

पहले आठ फिर 12 कुत्तों पर किया शोध

पहले चरण में आठ कुत्तों को खुश और सामान्य भाव वाले इंसानी चेहरों की तस्वीरें दिखाई गईं. स्कैन में पाया गया कि खुश चेहरे देखने पर कुत्तों के दिमाग के उन हिस्सों में गतिविधि बढ़ गई जो दृश्य पहचान, सामाजिक संकेतों को समझने और सकारात्मक अनुभवों से जुड़े होते हैं. इसके बाद 12 कुत्तों पर दूसरा प्रयोग किया गया. इस बार उन्हें खुशी, उदासी, डर और गुस्से वाले चेहरों की तस्वीरें दिखाई गईं. शोधकर्ताओं ने मशीन लर्निंग तकनीक की मदद से उनके मस्तिष्क की गतिविधियों का विश्लेषण किया. अध्ययन में पता चला कि कुत्ते खुशी वाले चेहरे को नकारात्मक भावों वाले चेहरों से आसानी से अलग पहचान लेते हैं. हालांकि, जब केवल दिमाग के कुछ खास हिस्सों का विश्लेषण किया गया तो उदासी और गुस्से जैसे भावों में स्पष्ट अंतर दिखाई नहीं दिया.

शोद में सामने आए दिलचस्प नतीजे

लेकिन जब पूरे मस्तिष्क की गतिविधियों को देखा गया तो नतीजे और दिलचस्प निकले. शोधकर्ताओं को संकेत मिले कि कुत्ते डर और उदासी के बीच तथा डर और गुस्से के बीच फर्क कर सकते हैं. हालांकि गुस्से और उदासी को अलग-अलग पहचानने में वे उतने सफल नहीं रहे. वैज्ञानिकों का मानना है कि अलग-अलग नकारात्मक भाव कुत्तों के लिए अलग तरह के खतरे का संकेत हो सकते हैं. साथ ही, केवल चेहरे के भाव ही नहीं बल्कि शरीर की मुद्रा और अन्य सामाजिक संकेत भी उनके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. यूनिवर्सिटी ऑफ विएना की शोधकर्ता डॉ. लौरा कुआया के अनुसार, यह पहली बार है जब ऐसे संकेत मिले हैं कि कुत्तों का दिमाग एक ही श्रेणी की अलग-अलग मानवीय भावनाओं को अलग-अलग तरीके से समझ सकता है.

हालांकि शोधकर्ताओं ने यह भी कहा कि अध्ययन में शामिल कुत्तों की संख्या सीमित थी और अधिकांश एक ही नस्ल के थे. इसलिए इन नतीजों को सभी नस्लों के कुत्तों पर लागू करने से पहले बड़े स्तर पर और अध्ययन किए जाने की जरूरत है. (इनपुट्स)