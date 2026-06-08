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आसमान में आई तकनीकी खराबी, लैंड करते ही आग का गोला बना प्लेन, VIdeo देखकर दहल जाएंगे आप!

Dominican Republic Jet Crash: डोमिनिकन रिपब्लिक के ला रोमाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रविवार को एक दर्दनाक विमान हादसा हुआ। इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान एक अमेरिकी प्राइवेट जेट रनवे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस दौरान प्लेन में भीषण धमाका होने के साथ आग लगी, जिसमें विमान के दोनों पायलटों की मौत हो गई.

Written by: Satyam Kumar
Published: June 8, 2026, 3:08 PM IST
Crash video
डोमिनिकन रिपब्लिक प्लेन क्रैश

La Romana Airport Plane Crash: डोमिनिकन रिपब्लिक के ला रोमाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रविवार को एक दर्दनाक विमान हादसा हुआ. एक अमेरिकी प्राइवेट जेट इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश के दौरान रनवे पर क्रैश हो गया. रनवे पर फिसलते ही विमान में अचानक विस्फोट हुआ और वह आग के गोले में बदल गया. इस भीषण हादसे में विमान के पायलट और को-पायलट दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.

ला रोमाना एयरपोर्ट पर भयानक हादसा

इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ये हादसा रविवार को ला रोमाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देखने को मिला. हादसे का शिकार गल्फस्ट्रीम जी200 (Gulfstream G200) नाम का एक प्राइवेट जेट विमान था. विमान ने उड़ान भरने के तुरंत बाद गंभीर तकनीकी खराबी महसूस की. इसके बाद पायलट ने तुरंत कंट्रोल रूम से संपर्क किया. चालक दल ने आपातकालीन स्थिति घोषित करके वापस हवाई अड्डे पर उतरने की अनुमति मांगी.

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इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान फिसला विमान

कंट्रोल रूम के निर्देश पर पायलट विमान को वापस ला रोमाना एयरपोर्ट की तरफ मोड़ लाया. एयरपोर्ट से करीब 30 किलोमीटर दूर विमान में गंभीर तकनीकी गड़बड़ी आ गई थी. रनवे पर उतरते समय विमान का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया. विमान तेज गति से रनवे के किनारे घास वाले हिस्से पर फिसलने लगा. कुछ ही सेकंड में विमान के पिछले हिस्से में एक बड़ा धमाका हुआ और उसमें भीषण आग लग गई.

बेसबॉल स्टार को लेने जा रहा था विमान

सोशल मीडिया पर इस भयानक हादसे के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं. ये अमेरिकी रजिस्टर्ड प्राइवेट जेट पूर्व बेसबॉल खिलाड़ी याडियर मोलिना (Yadier Molina) के लिए चार्टर किया गया था. यह विमान उन्हें और उनके परिवार को टेक्सास से लाने के लिए उड़ान भर रहा था. वहां से परिवार को वापस प्यूर्टो रिको ले जाने की योजना थी. गनीमत रही कि हादसे के समय विमान में कोई भी यात्री मौजूद नहीं था.

वहीं, घटना की जानकारी मिलते ही एयरपोर्ट के राहत और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंच गए. दमकल गाड़ियों ने रनवे पर धधक रही आग को बुझाने को कोशिश की. डोमिनिकन सिविल एविएशन इंस्टीट्यूट ने हादसे की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं. एविएशन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन कमिशन विमान के उड़ान डेटा और तकनीकी रिकॉर्ड का एनालिसिस करेगी. वहीं, जांच दल आपातकालीन लैंडिंग के सटीक कारणों का पता लगाने में जुटे हैं.

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Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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