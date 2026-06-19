'फोटो के लिए गिड़गिड़ाईं तो मैंने तरस खाकर...', ट्रंप के दावे पर भड़कीं मेलोनी, बोलीं- इटली किसी के आगे नहीं झुकता

Donald Trump-Giorgia Meloni Photo Row: G7 शिखर सम्मेलन के बाद डोनाल्ड ट्रंप और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच बयानबाजी तेज हो गई. ट्रंप के फोटो को लेकर किए दावे को मेलोनी ने खारिज कर दिया और करारा जवाब दिया.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/world-hindi/donald-trump-and-meloni-photo-row-g7-summit-he-says-she-wanted-picture-with-me-so-badly-8451318/ Copy

Donald Trump-Giorgia Meloni Photo Row: G7 शिखर सम्मेलन के बाद अमेरिका और इटली के शीर्ष नेतृत्व के बीच शुरू हुआ विवाद अंतरराष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच सार्वजनिक बयानबाजी ने दोनों देशों के रिश्तों को लेकर नई बहस छेड़ दी है. मामला एक कथित फोटो खिंचवाने की घटना से जुड़ा है, जिसने कुछ ही दिनों में कूटनीतिक विवाद का रूप ले लिया.

विवाद की शुरुआत तब हुई जब ट्रंप ने एक इंटरव्यू में दावा किया कि G7 सम्मेलन के दौरान मेलोनी उनके साथ तस्वीर खिंचवाने की इच्छुक थीं और उन्होंने इसके लिए विशेष रुचि दिखाई. ट्रंप ने ये भी संकेत दिया कि उन्होंने उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए तस्वीर खिंचवाई. उनके बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई और मीडिया में भी यह मुद्दा सुर्खियों में आ गया.

क्या बोलीं मेलोनी?

हालांकि, इटली की प्रधानमंत्री ने ट्रंप के दावों को पूरी तरह गलत बताते हुए सख्त प्रतिक्रिया दी. मेलोनी ने कहा कि उनके बारे में कही गई बातें वास्तविकता से मेल नहीं खातीं और इस तरह के बयान सहयोगी देशों के बीच संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि न तो उन्होंने और न ही उनके देश ने कभी किसी के सामने इस प्रकार की स्थिति अपनाई है.

ये विवाद केवल एक फोटो या बयान तक सीमित नहीं है. पिछले कुछ महीनों में अमेरिका और इटली के बीच कई अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर मतभेद उभरकर सामने आए हैं. विशेष रूप से पश्चिम एशिया की स्थिति, ईरान संघर्ष और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े विषयों पर दोनों नेताओं के दृष्टिकोण में अंतर देखा गया है. यही कारण है कि ये विवाद पुराने मतभेदों को और उजागर करता नजर आ रहा है.

कहां तक पहुंच गई बात

स्थिति तब और गंभीर हो गई जब इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने अमेरिका की अपनी प्रस्तावित यात्रा रद्द करने की घोषणा कर दी. उन्होंने ट्रंप की टिप्पणियों को इटली के सम्मान के खिलाफ बताया और कहा कि इस तरह की भाषा मित्र देशों के बीच स्वीकार्य नहीं हो सकती. इस कदम को इटली की ओर से कड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है.