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होर्मुज स्ट्रेट पर बारूदी सुरंगें एक्टिव करने की वॉर्निंग के बाद ट्रंप का यू-टर्न, बोले- ईरान के पावर प्लांट्स पर 5 दिन नहीं करेंगे हमला
ट्रंप ने दो दिन पहले ईरान को धमकी दी थी कि अगर 48 घंटे में होर्मुज रूट नहीं खोला गया तो वो ईरान के पावर प्लांट पर बड़ा हमला करेंगे.
सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के बाद ईरान की इस्लामिक सत्ता अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है. मिडिल ईस्ट में ईरान, इजरायल और अमेरिका के हमलों का पूरी ताकत के साथ जवाब दे रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट्स और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर 48 घंटे के अंदर बड़े हमले की धमकी दी थी. लेकिन, ईरान की एक वॉर्निंग के बाद ट्रंप को यू-टर्न लेना पड़ा. सोमवार को ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अगले 5 दिन तक ईरान की एनर्जी साइट्स पर हमले नहीं करेगा. अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये भी दावा किया कि अमेरिका और ईरान के बीच पिछले दो दिनों से बातचीत चल रही थी. इसके बाद हमले रोकने का फैसला लिया गया है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि US डिफेंस डिपार्टमेंट को निर्देश दिए गए हैं कि ईरान के पावर प्लांट्स और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर सभी मिलिट्री एक्शन को 5 दिनों के लिए रोक दिया जाए. ट्रंप ने कहा कि अगर बातचीत सफल रहती है, तो मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा सकता है.
ईरान ने ट्रंप के दावों को किया खारिज
हालांकि, ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी ने सोर्स के हवाले से कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई सीधी या अप्रत्यक्ष बातचीत नहीं हुई है.रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान की चेतावनी के बाद ट्रंप पीछे हटे हैं. ट्रंप ने दो दिन पहले ईरान को धमकी दी थी कि अगर 48 घंटे में होर्मुज रूट नहीं खोला गया तो वो ईरान के पावर प्लांट पर बड़ा हमला करेंगे. इसके जवाब में ईरान ने कहा था कि अगर एनर्जी साइट्स पर अटैक किए गए, तो होर्मुज स्ट्रेट में समुद्री बारूदी सुरंगों को एक्टिव कर दिया जाएगा.
ईरान के साथ सीजफायर पर बात करना चाहती ट्रंप की टीम
रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, डोनाल्ड ट्रंप की टीम ईरान के साथ सीजफायर पर बात करना चाहती है. इस काम में ट्रंप के एडवाइजर जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ भी लगे हुए हैं.रॉयटर्स ने ये जानकारी एक्सियोस न्यूज के हवाले से दी है.
ईरान ने रखी 3 शर्तें?
रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान ने बातचीत के लिए अमेरिका के सामने 3 शर्तें रखी हैं. पहली- जंग तुरंत रोकी जाए. दूसरा- ईरान को अब तक हुए नुकसान का पूरा मुआवजा दिया जाए. तीसरी- भविष्य में उस पर फिर से हमला नहीं होगा, इसकी पक्की गारंटी मिले.
कहां-कहां हैं ईरान के एनर्जी साइट्स?
एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिसर्च के लिए ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस टूल OpenInfraMap के डेटा के मुताबिक, ईरान में सोलर, हाइड्रो, पवन, तेल, डीजल, कोयला, जियो,थर्मल और न्यूक्लियर प्लांट काम करते हैं. ईरान में करीब 110 गैस प्लांट हैं. इनमें कुछ हाइब्रिड भी हैं.
3 जगहों पर बड़े गैस प्लांट
OpenInfraMap के डेटा के मुताबिक, ईरान में 3 जगहों पर बड़े गैस प्लांट हैं. पहला-दमावंद कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट है. ये राजधानी तेहरान से करीब 70 km दक्षिण-पूर्व में स्थित है. इसका उत्पादन क्षमता- 2,868 MW है. दूसरा-शाहिद सलीमी प्लांट है. ये माजंदरान प्रांत में बना है और कैस्पियन सागर के पास स्थित है. इसकी उत्पादन क्षमता 2,215 MW है. तीसरा प्लांट शाहिद रजाई है. ये तेहरान शहर से करीब 110 km उत्तर-पूर्व में स्थित है. इसकी उत्पादन क्षमता 2043 MW तक है.
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