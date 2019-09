नई दिल्लीः 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार के कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है. उसने कई बार इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उछालने की भी कोशिश की लेकिन किसी भी बड़े देश ने उसका साथ नहीं दिया. सभी ने यह कहते हुए अपने आप को किनारे कर लिया कि यह भारत का आंतरिक मामला है. दनिया में अलग थलग पड़ चुके पाकिस्तान को कश्मीर मामले के कारण एक बार फिर से अंतरराष्ट्रीय मंच पर बेज्जती सहनी पड़ी.

UN में जलवायु परिवर्तन पर 16 साल की बच्ची का जोरदार भाषण, कहा- बंद कीजिए धोखा देना, हम माफ नहीं करेंगे

दरअसल 74वें संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने अमेरिका पहुंचे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को दुनिया के सामने एक बार फिर भारी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा. इमरान की बेइज्जती अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक प्रश्न से हुई. ट्रंप ने खुद इमरान खान से पूछा कि आखिरकार ऐसे पत्रकार कहां से लाते हो. दरअसल हुआ यूं कि एक संवादाता सम्मेलन में ट्रंप से एक पाकिस्तानी पत्रकार ने कहा कि कश्मीर मे बीते लगभग 50 दिनों से इंटरनेट सेवा बंद है और घाटी में फूड सप्लाई भी बंद है जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

Trump to Pakistani reporters: “This is the kind of reporter I like. Are you a member of his (Imran’s) team?” “you’re saying what you think.. let me put that one down as a statement.”

“Where do you find reporters like this? These guys are fantastic.” Goes ahead, doesn’t answer. 😂 pic.twitter.com/Fo8wLLqLK0

— Naila Inayat नायला इनायत (@nailainayat) September 23, 2019