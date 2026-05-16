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Donald Trump China Visit Gifts Thrown Away Beijing Security Bug Fear

देश लौटने से पहले डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम ने कूड़ेदान में क्यों फेंके चीन से मिले सामान? दौरे पर निकलने से पहले भी किया था ये काम

Trump China visit gifts left away: चीन दौरे से वापस लौटते वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथ गए डेलिगेट्स की टीम ने चीन में मिले सारे उपहारों को एयरपोर्ट पर छोड़ने का फैसला का किया.

डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथी डेलिगेट्स ने क्यों छोड़ा चीन में मिला गिफ्ट

Donald Trump security bug fear Beijing: डोनाल्ड ट्रंप की तीन दिवसीय चीन यात्रा के दौरान एक तरफ जहां व्यापारिक समझौतों की मुस्कुराहटें थीं, वहीं दूसरी तरफ जासूसी का एक गहरा खौफ भी दिखा. चीन दौरे के अंत में ट्रंप की सुरक्षा टीम ने जासूसी के डर से सभी चीनी उपहारों और पिन को कचरे में फेंक दिया.अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी ने काउंटर-इंटेलीजेंस के तहत ये कदम उठाया है. आइये जानते हैं इस बारे में विस्तार से…

बीजिंग एयरपोर्ट का नजारा

जैसे ही राष्ट्रपति ट्रंप का डेलिगेशन बीजिंग से रवाना होने वाला था, अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों ने मेजबानों द्वारा दिए गए सभी उपहारों, पिन और स्मृति चिन्हों को विमान में ले जाने से मना कर दिया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, एक-एक करके हर सामान को एयरपोर्ट पर ही कचरे के डिब्बे में डाल दिया गया.

छोटे से पिन से लेकर फोन तक… बग का डर

अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों को डर था कि चीन द्वारा दिए गए छोटे से लैपल पिन या खिलौने में भी बग यानी छोटे लिसनिंग डिवाइस या ट्रैकर छिपे हो सकते हैं. चीनी खुफिया तंत्र की निगरानी क्षमता को देखते हुए, अमेरिकी डेलिगेशन को सख्त निर्देश थे कि वे चीन से मिले किसी भी सामान को विमान के अंदर न लाएं. यहां तक कि जो कपड़े या एक्सेसरीज वहां इस्तेमाल की गई थीं, उनकी भी गहनता से जांच की गई या उन्हें वहीं छोड़ दिया गया.

NYP Reporter: Prior to boarding Air Force One to depart Beijing, the entire U.S. delegation disposed of every item provided to them by their Chinese hosts. Gifts, badges, pins, and commemorative items were all dumped into a trash bin on site. The directive was absolute, no item… pic.twitter.com/4Dpo0YRmzT — Open Source Intel (@Osint613) May 15, 2026

बर्नर फोन और फैराडे बैग

चीन में रहने के दौरान अमेरिकी अधिकारियों ने अपने निजी फोन का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उन्हें बर्नर फोन (डिस्पोजेबल फोन) दिए गए थे. काम खत्म होते ही इन फोन को नष्ट करने के निर्देश थे. साथ ही, उनके पर्सनल गैजेट्स को फैराडे बैग्स में रखा गया था, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को पूरी तरह ब्लॉक कर देते हैं. इससे रिमोट हैकिंग, डेटा इंटरसेप्शन या लोकेशन ट्रैक होने का खतरा बिल्कुल खत्म हो गया. हैरानी की बात यह है कि एक तरफ चीन ने अमेरिका से 200 बोइंग जेट खरीदने का ऐतिहासिक सौदा किया, लेकिन दूसरी तरफ टेक वॉर की कड़वाहट कम नहीं हुई.

एयरफोर्स वन की सुरक्षा में कोई समझौता नहीं

अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान एयरफोर्स वन दुनिया के सबसे सुरक्षित सुरक्षित किलों में से एक माना जाता है, जिसमें किसी भी बाहरी डिवाइस का प्रवेश प्रतिबंधित है. सुरक्षा अधिकारियों का मानना है कि एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक चिप भी विमान के कम्युनिकेशन सिस्टम को खतरे में डाल सकती है. यही कारण है कि मेक इन चाइना के टैग वाले किसी भी सामान को राष्ट्रपति के विमान के करीब भी फटकने नहीं दिया गया.

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