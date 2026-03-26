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सुप्रीम लीडर वाले 'ख्याली पुलाव' के बाद ट्रंप का नया दावा- ईरान ने गिफ्ट में भेजे तेल के 10 टैंकर, मांगी माफी

इजरायल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के खिलाफ 28 फरवरी से जंग छेड़ रखी है. व्हाइट हाउस में हुई कैबिनेट बैठक में ट्रंप ने कहा कि ईरान ने खुद प्रस्ताव दिया था कि वह 8 बड़े ऑयल टैंकर जाने देगा, ताकि बातचीत को लेकर गंभीरता दिखा सके. बाद में ईरान ने माफी जताते हुए 2 और टैंकर भेजे.

Published date india.com Updated: March 26, 2026 11:03 PM IST
email india.com By Anjali Karmakar email india.com
सुप्रीम लीडर वाले 'ख्याली पुलाव' के बाद ट्रंप का नया दावा- ईरान ने गिफ्ट में भेजे तेल के 10 टैंकर, मांगी माफी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को लेकर एक के बाद एक नया दावा कर रहे हैं. लेकिन, इसे लेकर कोई सबूत नहीं दिखा पा रहे. पहले ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की तरफ से उन्हें नया सुप्रीम लीडर बनाने का ऑफर मिला है. लेकिन, उनका ऐसा करने का मूड नहीं है. अब ट्रंप ने ईरान की तरफ से बेशकीमती तोहफा मिलने की बात कही है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को दावा किया कि ईरान ने अमेरिका को गिफ्ट में तेल के 10 टैंकर दिए हैं. उन्होंने कहा कि इन टैंकरों पर पाकिस्तान का झंडा था. ईरान इससे अमेरिका का भरोसा जीतना चाहता था, ट्रंप ने कहा कि ईरान ने भरोसा दिखाने के लिए 8 बड़े तेल टैंकरों को गुजरने दिया और बाद में 2 और भेज दिए.

ईरान ने मांगी माफी-ट्रंप
व्हाइट हाउस में कैबिनेट बैठक में ट्रंप ने ये बातें कही. उन्होंने कहा कि ईरान ने खुद प्रस्ताव दिया था कि वह 8 बड़े ऑयल टैंकर जाने देगा, ताकि बातचीत को लेकर गंभीरता दिखा सके. बाद में ईरान ने माफी जताते हुए 2 और टैंकर भेजे. इस दौरान ट्रंप ने अपने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ से मजाक में कहा कि उम्मीद है इस खुलासे से बातचीत पर असर नहीं पड़ेगा.

ईरान लड़ाई में कमजोर, लेकिन बातचीत में मजबूत
ट्रंप ने ईरान के साथ समझौते की संभावना पर शक जाहिर किया है. 3 दिन पहले उन्होंने कहा था कि युद्ध खत्म करने के लिए डील हो सकती है. अब उनके सुर बदले हुए दिख रहे हैं. कैबिनेट मीटिंग में ट्रंप ने कहा,“मुझे नहीं पता कि हम यह कर पाएंगे या नहीं. वे लड़ाई में कमजोर हैं, लेकिन बातचीत में बहुत मजबूत हैं.”

जंग खत्म करने की गुहार लगा रहा ईरान
हालांकि, उन्होंने ये भी दावा किया कि ईरान युद्ध रोकने के लिए समझौता करने की गुहार लगा रहा है. व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा, “मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं. समझौता करने के लिए ईरान गुहार लगा रहा है, मैं नहीं. जो कुछ हुआ है, उसे देखकर हर कोई इसकी वजह समझ सकता है.”

ईरान को छोड़ना ही होगा न्यूक्लियर प्रोग्राम
अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर से ईरान को सख्त चेतावनी दी है कि वह अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम हमेशा के लिए छोड़ दे. ट्रंप ने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ, तो अमेरिका की सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी. उन्होंने कहा, “ईरान के पास नया रास्ता चुनने का मौका है, लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया तो अमेरिका उसके लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होगा. ईरान के पास समझौते के लिए समय तेजी से खत्म हो रहा है. अब फैसला उसी को करना है.” हालांकि, ट्रंप ने ईरान के यूरेनियम को लेकर पूछे गए सवाल पर जवाब देने से इनकार कर दिया.

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ईरान ने अमेरिका का शांति प्रस्ताव किया खारिज
ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है. रॉयटर्स से बात करते हुए एक सीनियर ईरानी अधिकारी ने कहा, “अमेरिका का प्रस्ताव एकतरफा और अनुचित है. इसमें सिर्फ अमेरिका और इजरायल के हितों का ध्यान रखा गया है.”

अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान के जरिए मिले इस प्रस्ताव की बुधवार रात विस्तार से समीक्षा की गई, लेकिन इसमें आगे बढ़ने के लिए जरूरी बुनियादी शर्तें नहीं थीं. आसान शब्दों में यह प्रस्ताव ईरान से अपनी रक्षा क्षमता छोड़ने को कहता है, जबकि बदले में सिर्फ प्रतिबंध हटाने का एक अधूरा वादा करता है. अधिकारी ने साफ किया कि फिलहाल कोई औपचारिक बातचीत नहीं चल रही है. हालांकि, कूटनीतिक कोशिशें पूरी तरह बंद नहीं हुई हैं.

नेतन्याहू बोले- ईरान पर लगातार हमले जारी
इस बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनकी सेना ईरान के ठिकानों पर लगातार हमले कर रही है. उन्होंने दावा किया कि रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के नौसेना कमांडर को मार गिराया गया. नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इजरायल ईरान के आतंकी शासन के खिलाफ पूरी ताकत से कार्रवाई कर रहा है.

नेतन्याहू ने ये भी कहा कि यह कार्रवाई इजरायल और अमेरिका के बीच सहयोग का उदाहरण है. दोनों देश मिलकर युद्ध के लक्ष्यों को हासिल करने में जुटे हैं.

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Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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