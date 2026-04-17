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Donald Trump Claims Iran Finally Agreed To Hand Over Uranium Deal Locked With Pakistan Help

ट्रंप का बड़ा दावा- यूरेनियम को लेकर हो गई डील, क्या वाकई अमेरिका के आगे झुक गया ईरान?

ट्रंप ने पहले दावा किया था कि हमलों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह तबाह हो गया, लेकिन अब माना जा रहा है कि काफी यूरेनियम नष्ट नहीं हुआ, बल्कि मलबे के नीचे दब गया है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से सीजफायर खत्म होने के पहले बड़ा दावा किया है. ट्रंप ने गुरुवार की रात को ईरान के साथ यूरेनियम डील फाइनल होने की बात की. उनका दावा है कि ईरान, अमेरिका को एनरीच्ड यूरेनियम सौंपने को तैयार हो गया है. ईरान के विदेश मंत्री ने इससे पहले कहा था कि लगभग सारा 60% एनरीच्ड यूरेनियम मलबे के नीचे दबा हुआ है. अभी उसे निकालने की कोई योजना नहीं है.

माना जा रहा है कि ईरान का बड़ा परमाणु भंडार उन पहाड़ी ठिकानों के मलबे के नीचे दबा है, जिन्हें अमेरिका ने बमबारी में निशाना बनाया था. IAEA प्रमुख राफेल ग्रोसी के मुताबिक, यह यूरेनियम इस्फहान की अंडरग्राउंड टनल और नतांज जैसे ठिकानों पर हो सकता है.

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यूरेनियम का किसलिए होता है इस्तेमाल?

नेचुरल यूरेनियम को मशीनों (सेंट्रीफ्यूज) के जरिए धीरे-धीरे प्योर किया जाता है. इसी प्रक्रिया को ‘यूरेनियम एनरिचमेंट’ कहते हैं. 3 से 5% तक एनरिच्ड यूरेनियम का इस्तेमाल बिजली बनाने वाले न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता है. 20% तक एनरिच्ड यूरेनियम हाई लेवल का माना जाता है, लेकिन इससे हथियार नहीं बनता. 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम बहुत प्योर माना जाता है. इसे नियर वेपन ग्रेड कहा जाता है. इसके जरिए न्यूक्लियर बम बनाने के करीब पहुंचा जा सकता है. जबकि 90% या उससे ज्यादा एनरिच्ड यूरेनियम वेपन ग्रेड कहलाते हैं. इससे आसानी से न्यूक्लियर बम बनाया जा सकता है.

कैसे पता चला यूरेनियम एनरीच कर रहा ईरान?

साल 2002 में खुलासा हुआ कि ईरान सीक्रेट तरीके से न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है. खास तौर पर दो जगहें सामने आईं. नतांज (यूरेनियम संवर्धन प्लांट) और अराक (हेवी वाटर रिएक्टर). ईरान का कहना था कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ बिजली बनाने और शांति के कामों के लिए है, लेकिन अमेरिका और कई पश्चिमी देशों को शक था कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने की दिशा में काम कर रहा है.

IAEA ने ईरान पर लगाई पाबंदियां

इस खुलासे के बाद इंटरनेशनल न्यूक्लियर एनर्जी एजेंसी (IAEA) ने ईरान से जवाब मांगा और जांच शुरू हुई. 2003 में IAEA की टीम ईरान पहुंची. उन्होंने पाया कि ईरान लंबे समय से यूरेनियम एनरीच कर रहा था. इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने 2006 में ईरान के न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर बैन लगाए. इनका चीन ने समर्थन किया. बाद में अमेरिका ने भी ईरान पर तमाम तरह की आर्थिक पाबंदियां लगा दी.

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ईरान के पास कितना यूरेनियम?

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान के पास 450 किलो तक का 60% एनरिच्ड यूरेनियम है.

यूरेनियम के लिए ट्रंप का ग्राउंड ऑपरेशन हो सकता है खतरनाक

एक्सपर्ट ट्रंप के यूरेनियम हासिल करने के लिए जमीनी ऑपरेशन शुरू करने की योजना को मुश्किल और खतरनाक मानते हैं. उनका कहना है कि इसके लिए बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिकों को ईरान के अंदर भेजना पड़ेगा. इससे खून-खराबा बढ़ेगा और कई अमेरिकी सैनिकों की जान जाएगी.

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