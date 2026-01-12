Hindi World Hindi

Donald Trump Declares Himself Acting President Of Venezuela Nicolas Maduro Arrest

ट्रंप ने खुद को बताया वेनेजुएला का 'एक्टिंग प्रेसिडेंट', सोशल मीडिया पर फोटो जारी कर किया ऐलान

Acting President of Venezuela: काराकास से निकोलस मादुरो की नाटकीय गिरफ्तारी के बाद ट्रंप ने न केवल वेनेजुएला के तेल भंडारों पर नियंत्रण की बात कही, बल्कि सोशल मीडिया पर खुद को वहां का नया प्रभारी भी बता दिया.

Donald Trump News: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नए ऐलान से अंतरराष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति के गलियारों में हलचल पैदा कर दी है. ट्रंप ने एक बार फिर अपने चिर-परिचित आक्रामक और अप्रत्याशित अंदाज से दुनिया को चौंका दिया है. ट्रंप ने अब आधिकारिक तौर पर खुद को वेनेजुएला का ‘एक्टिंग राष्ट्रपति’ (कार्यवाहक राष्ट्रपति) घोषित कर दिया है.

यह कदम न केवल वेनेजुएला की संप्रभुता पर सवाल उठाता है, बल्कि वैश्विक राजनीति के समीकरणों को भी पूरी तरह बदलने की क्षमता रखता है. इस पूरे ड्रामे की शुरुआत 3 जनवरी को हुई, जब अमेरिकी सेना ने एक साहसिक और विवादास्पद ऑपरेशन के जरिए वेनेजुएला की राजधानी काराकास पर हमला किया.

मादुरो की गिरफ्तारी से शुरू हुआ विवाद

इस हमले के दौरान वेनेजुएला के तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया गया. अमेरिका का आरोप है कि मादुरो लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी और नार्को-टेररिज्म में शामिल रहे हैं. वर्तमान में, मादुरो अमेरिका की हिरासत में हैं और उन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा चलाने की तैयारी की जा रही है.

मादुरो की गिरफ्तारी के तुरंत बाद ही ट्रंप ने साफ कर दिया था कि वेनेजुएला का नियंत्रण अब वाशिंगटन के हाथों में होगा. उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन के दौरान अमेरिका ही देश को चलाएगा ताकि तेल का प्रवाह सुचारू रूप से शुरू हो सके. 4 जनवरी को उन्होंने सार्वजनिक घोषणा की थी कि अब संयुक्त राज्य अमेरिका वेनेजुएला का प्रभारी है.

In his Truth Social post, US President Donald Trump recognises himself as the ‘Acting President of Venezuela’ pic.twitter.com/A23DlWqIBw — ANI (@ANI) January 12, 2026

सोशल मीडिया पर की घोषणा

हमेशा की तरह ट्रंप ने अपनी इस नई भूमिका का ऐलान अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर किया. उन्होंने विकिपीडिया के एक आधिकारिक दिखने वाले पेज की एडिटेड तस्वीर साझा की. इस तस्वीर में ट्रंप का आधिकारिक पोर्ट्रेट लगा है और उसके नीचे साफ अक्षरों में “वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति” लिखा हुआ है. हालांकि यह एक तकनीकी बदलाव लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का राजनीतिक संदेश बेहद गहरा है.

ट्रंप ने न केवल खुद को वेनेजुएला की कमान सौंपने की बात कही, बल्कि मजाक-मजाक में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के क्यूबा का राष्ट्रपति बनने के विचार पर भी अपनी सहमति दे दी. उन्होंने एक पोस्ट शेयर की जिसमें रूबियो को क्यूबा का नेता बताया गया था और कैप्शन में लिखा, “मुझे यह विचार अच्छा लग रहा है.”

वेनेजुएला की संप्रभुता का सवाल

दूसरी ओर, वेनेजुएला के अंदर की स्थिति काफी अलग है. वहां के सुप्रीम ट्रिब्यूनल ऑफ जस्टिस ने संवैधानिक प्रक्रियाओं का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज को देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया था. अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार, किसी देश के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में संवैधानिक उत्तराधिकार की प्रक्रिया उसी देश की संस्थाओं द्वारा तय की जाती है. लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इन सभी संवैधानिक मर्यादाओं को दरकिनार कर दिया है.

बड़ा विवाद खड़ा कर सकती है ये घोषणा

जानकारों का मानना है कि ट्रंप के इस व्यवहार के पीछे अमेरिका के व्यावसायिक हित और वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार पर नियंत्रण पाने की इच्छा है. हालांकि विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रविवार को संकेत दिए थे कि अमेरिका का इरादा वेनेजुएला को सीधे तौर पर नियंत्रित करने का नहीं है, लेकिन ट्रंप की ‘एक्टिंग प्रेसिडेंट’ वाली घोषणा ने प्रशासन के भीतर के मतभेदों और उनकी विस्तारवादी सोच को उजागर कर दिया है.

डोनाल्ड ट्रंप का यह कदम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा विवाद खड़ा कर सकता है. किसी दूसरे देश के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज कर खुद को वहां का राष्ट्रपति घोषित करना दुनिया के अन्य देशों के लिए एक गंभीर चेतावनी है.