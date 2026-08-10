ईरान से हिसाब मांगेंगे ट्रंप! युद्ध में मारे गए लोगों के परिवारों के लिए रखी ये बड़ी मांग, क्या बढ़ेगा तनाव?

डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से युद्ध और संघर्षों में मारे गए व गंभीर रूप से घायल लोगों के परिवारों के लिए मुआवजे की मांग की है. आइए जानते हैं इससे अमेरिका-ईरान बातचीत पर क्या असर पड़ सकता है.

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ट्रंप ने यह स्पष्ट नहीं किया कि मुआवजे की रकम कितनी होगी. (Photo from IANS)

डोनाल्ड ट्रंप ईरान से अब मुआवजे की मांग कर रहे हैं

ट्रंप ने युद्ध में मारे और गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए मुआवजा मांगा

उन्होंने USS Cole हमले में मारे गए लोगों के परिवारों का भी जिक्र किया

ट्रंप ने कहा कि यह मुद्दा भविष्य की हर अमेरिका-ईरान बातचीत में शामिल रहेगा

Iran US Conflict: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सामने अब नई मांग रख दी है. उनका कहना है कि ईरान को उन परिवारों को मुआवजा देना चाहिए, जो जिसके लोग उसके साथ जुड़े युद्ध में मारे गए या गंभीर रूप से घायल हुए. ट्रंप ने यह मांग उस वक्त उठाई है, जब उनके मुताबिक ईरान के प्रतिनिधि संघर्ष में ईरान को हुए नुकसान के लिए अमेरिका से मुआवजा मांग रहे थे. ट्रंप ने ईरान की इस मांग पर कहा कि अगर तेहरान अपने नुकसान का मुआवजा चाहता है, तो अमेरिका भी अपने नुकसान की भरपाई मांग सकता है. उन्होंने साफ किया कि यह मुद्दा अब दोनों देशों के बीच होने वाली किसी भी भविष्य की बातचीत का हिस्सा होगा.

USS Cole से लेकर दूसरे युद्ध का जिक्र

ट्रंप ने ईरान से उन लोगों के लिए भी मुआवजे की मांग की, जिनकी मौत या गंभीर चोटें उनके मुताबिक बम हमले और दूसरे युद्ध में हुईं. उन्होंने ईरानी सैन्य कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी से जुड़े संघर्षों का भी जिक्र किया. ट्रंप ने USS Cole पर हुए हमले में मारे गए लोगों के परिवारों के लिए मुआवजे की बात कही. इसके अलावा उन्होंने लड़ाई में मारे गए हजारों अन्य लोगों के परिवारों का भी जिक्र किया. हालांकि, ट्रंप ने यह स्पष्ट नहीं किया कि मुआवजे की रकम कितनी होगी, इसे किस आधार पर तय किया जाएगा या ईरान से इसकी वसूली किस तरीके से की जाएगी.

ईरान के प्रदर्शनकारियों के परिवारों के लिए भी मुआवजा

यही नहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान में पिछले 5 दशकों के दौरान हुए प्रदर्शनों में मारे गए लोगों के परिवारों को भी मुआवजा दिए जाने की बात कही. ट्रंप ने दावा किया कि पिछले 50 सालों में ईरान ने सैकड़ों हजारों निर्दोष प्रदर्शनकारियों को मारा है. उन्होंने यह भी दावा किया कि पिछले पांच महीनों में 52,000 लोग मारे गए हैं. हालांकि, अपने बयान में उन्होंने इन आंकड़ों के समर्थन में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी. ट्रंप की इस मांग से अमेरिका और ईरान के बीच पहले से चले आ रहे विवाद में एक और बड़ा मुद्दा जुड़ गया है.

परमाणु हथियार से लेकर मुआवजे तक

ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को निर्देश दिया है कि ईरान से होने वाली भविष्य की सभी मुआवजे में बातचीत की मांग को मजबूती से शामिल किया जाए. उन्होंने यह भी कहा कि पांच महीने चला सैन्य संघर्ष ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश को लेकर शुरू हुआ था. ट्रंप ने सवाल उठाया कि अगर ईरान अपने नुकसान का मुआवजा मांग रहा है, तो पहले की बातचीत और बैठकों में यह मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया. मुआवजे की यह नई मांग अमेरिका और ईरान के बीच भविष्य की बातचीत को और मुश्किल बना सकती है.