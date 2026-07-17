डोनाल्ड ट्रंप का चीन पर निशाना, बोले- अमेरिकी पत्रकारों को खरीदकर मेरे खिलाफ छपवाता है खबरें, चुनाव व्यवस्था को भी बताया भ्रष्ट

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने चिर-परिचित अंदाज में देश के नाम संबोधन दे रहे हैं. इस संबोधन में उन्होंने चीन पर बड़ा हमला बोला है. ट्रंप ने कहा कि चीन पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि वह अमेरिकी पत्रकारों को मेरे खिलाफ खबरें छपवाने के लिए पैसा देता है. ऐसा वह अमेरिकी चुनावों से पहले खूब करता है, ताकि अमेरिकी जनता की राय को प्रभावित कर पाए.
ट्रंप ने बीजिंग पर आरोप लगाते हुए आगे कहा कि उसने (चीन) उन पत्रकारों की पहचान की है, जिन्होंने मेरी आलोचनाओं में लिखा और बोला. इसके बाद उसने उन्हें और भी ज्यादा निगेटिव कवरेज के लिए बड़ी मात्रा में पैसा देने का ऑफर किया. चीन पर आरोप लगाते हुए ट्रंप यहीं नहीं रुके उन्होंने कहा कि चीन की सरकार चाहती है कि मैं चुनाव हार जाऊं.
अमेरिका को दिए जा रहे इस संबोधन में ट्रंप ने अमेरिकी चुनावों को प्रभावित करने के पीछे चीन के साथ-साथ कुछ और भी देशों को घेरने की कोशिश की है. उन्होंने कहा कि सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि रूस, ईरान, उत्तरी कोरिया और गैर-राज्य संगठन भी अमेरिकी चुनाव व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिशों में हैं. उन्होंने कहा कि अमेरिकी चुनाव व्यवस्था पूरी तरह ‘भ्रष्ट’ हो चुकी है. उन्होंने कहा कि इन खुलासों से पता चलता है कि यह व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है कि कोई भी इसका बचाव नहीं कर सकता.
इसके अलावा उन्होंने चीन पर यह भी आरोप लगाया है कि चीन 2020 अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के दौरान अमेरिकी वोटरों का डेटा चोरी किया था. ट्रंप ने कहा कि उसने 220 मिलियन (22 करोड़) अमेरिकी वोटरों की फाइलों पर गैर-कानूनी तरीके से कब्जा कर लिया. अपने संबोधन में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चीन कई सालों से चुनाव डेटा की चोरी कर रहा है और उसने 2020 चुनाव साइकल के दौरान अब तक की सबसे बड़ी सेंधमारी की. इसका परिणाम यह हुआ कि चीन ने 220 मिलियन अमेरिकी वोटरों की फाइलें गैर-कानूनी तरीके से हासिल कर लीं. उन्होंने कहा कि वह राष्ट्रीय खूफिया एजेंसी FBI को इसकी जांच का निर्देश देंगे.
इस मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम (EVS) पर अपनी पुरानी आलोचना को दोहराते हुए तर्क दिया कि वोटिंग मशीनें साइबर हमलों की चपेट में आ सकती हैं. उन्होंने एक बार फिर पेपर बैलेट (कागज के मतपत्र) व्यवस्था को वापस लाने की मांग की.
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