ट्रंप ने इटली PM मेलोनी को लेकर किया नया दावा, तस्वीर वाले बयान पर फिर छिड़ी बहस

Trump-Meloni Controversy: अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नेताओं के बीच हुई छोटी टिप्पणी भी कई बार बड़े विवाद का कारण बन जाती है. इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच फोटो और राजनीतिक रिश्तों को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है. दोनों नेता एक-दूसरे के दावों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जिसके बाद यह मुद्दा अंतरराष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया है.
डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth पर पोस्ट करते हुए दावा किया कि G7 समिट के दौरान मेलोनी उनसे बार-बार फोटो खिंचवाने की कोशिश कर रही थीं. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वह ऐसा इसलिए कर रही हैं, क्योंकि इटली में उनकी लोकप्रियता कम हो रही है. ट्रंप ने आरोप लगाया कि मेलोनी ने अमेरिका का साथ नहीं दिया, जब बात ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने की थी. उन्होंने यह भी कहा कि इटली ने ईरान संघर्ष के दौरान अमेरिका को अपने रनवे और लैंडिंग स्ट्रिप इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी, जिससे अमेरिका को लॉजिस्टिक परेशानी हुई.
ट्रंप ने यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अमेरिका लंबे समय से इटली और अन्य NATO सहयोगियों की सुरक्षा में बड़ा योगदान देता रहा है. लेकिन इसके बावजूद इटली ने सहयोग नहीं किया. उन्होंने दावा किया कि मेलोनी अब दोस्ती दिखाकर अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करना चाहती हैं. ट्रंप के इन बयानों के बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में इस पर चर्चा तेज हो गई.
एक दिन पहले भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने मेलोनी के साथ फोटो खिंचवाने पर टिप्पणी की थी. जिसके बाद इटली प्रधानमंत्री ने खुलकर जवाब दिया. उन्होंने कहा कि ट्रंप के दावे पूरी तरह मनगढ़ंत हैं और उन्हें यह सुनकर हैरानी हुई. मेलोनी ने कहा कि उन्होंने कभी किसी से फोटो के लिए अनुरोध नहीं किया और यह कहना गलत है कि इटली ने किसी तरह की विनती की.
मेलोनी ने आगे कहा कि उन्हें दुख है कि ट्रंप अपने सहयोगियों के लिए इतनी सख्त भाषा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पश्चिमी देशों के विरोधियों के लिए उतनी कठोरता नहीं दिखाते. उन्होंने साफ कहा कि इटली और वह खुद कभी किसी से नहीं गिड़गिड़ाते. इस बयान के बाद दोनों नेताओं के बीच जुबानी टकराव और ज्यादा चर्चा में आ गया है.
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