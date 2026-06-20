ट्रंप ने इटली PM मेलोनी को लेकर किया नया दावा, तस्वीर वाले बयान पर फिर छिड़ी बहस

डोनाल्ड ट्रंप और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के बीच G7 समिट को लेकर बयानबाजी तेज है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने मेलोनी की फोटो वाली मांग पर नया दावा किया है.

Written by: Gargi Santosh
Published: June 20, 2026, 7:48 PM IST
ट्रंप ने इटली PM मेलोनी को लेकर किया नया दावा, तस्वीर वाले बयान पर फिर छिड़ी बहस
ट्रंप ने दावा किया कि मेलोनी अब दोस्ती दिखाकर अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करना चाहती हैं. (Photo from AI)
  • डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि G7 समिट के दौरान जॉर्जिया मेलोनी बार-बार फोटो की मांग कर रही थीं.
  • अमेरिकी राष्ट्रपति ने इटली पर अमेरिका को रनवे इस्तेमाल नहीं करने देने का भी आरोप लगाया.
  • इटली पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने ट्रंप के सभी आरोपों को मनगढ़ंत और गलत बताया है.
  • मेलोनी ने कहा कि इटली कभी किसी से नहीं गिड़गिड़ाता और सहयोगियों के प्रति सम्मान जरूरी है.

Trump-Meloni Controversy: अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नेताओं के बीच हुई छोटी टिप्पणी भी कई बार बड़े विवाद का कारण बन जाती है. इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच फोटो और राजनीतिक रिश्तों को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है. दोनों नेता एक-दूसरे के दावों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जिसके बाद यह मुद्दा अंतरराष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया है.

ट्रंप बोले- मेलोनी कर रही थीं फोटो की मांग

डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth पर पोस्ट करते हुए दावा किया कि G7 समिट के दौरान मेलोनी उनसे बार-बार फोटो खिंचवाने की कोशिश कर रही थीं. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वह ऐसा इसलिए कर रही हैं, क्योंकि इटली में उनकी लोकप्रियता कम हो रही है. ट्रंप ने आरोप लगाया कि मेलोनी ने अमेरिका का साथ नहीं दिया, जब बात ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने की थी. उन्होंने यह भी कहा कि इटली ने ईरान संघर्ष के दौरान अमेरिका को अपने रनवे और लैंडिंग स्ट्रिप इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी, जिससे अमेरिका को लॉजिस्टिक परेशानी हुई.

और पढ़ें: 'न एयरफोर्स बची, न नेवी, ईरान अब पूरी तरह खत्म...', तेहरान पर फिर भड़के ट्रंप, बोले- मदद तो दूर 10 सेंट भी नहीं देंगे

ट्रंप ने इटली की नीतियों पर भी उठाए सवाल

ट्रंप ने यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अमेरिका लंबे समय से इटली और अन्य NATO सहयोगियों की सुरक्षा में बड़ा योगदान देता रहा है. लेकिन इसके बावजूद इटली ने सहयोग नहीं किया. उन्होंने दावा किया कि मेलोनी अब दोस्ती दिखाकर अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करना चाहती हैं. ट्रंप के इन बयानों के बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में इस पर चर्चा तेज हो गई.

मेलोनी ने आरोपों को बताया गलत

एक दिन पहले भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने मेलोनी के साथ फोटो खिंचवाने पर टिप्पणी की थी. जिसके बाद इटली प्रधानमंत्री ने खुलकर जवाब दिया. उन्होंने कहा कि ट्रंप के दावे पूरी तरह मनगढ़ंत हैं और उन्हें यह सुनकर हैरानी हुई. मेलोनी ने कहा कि उन्होंने कभी किसी से फोटो के लिए अनुरोध नहीं किया और यह कहना गलत है कि इटली ने किसी तरह की विनती की.

इटली कभी किसी से नहीं गिड़गिड़ाता: मेलोनी

मेलोनी ने आगे कहा कि उन्हें दुख है कि ट्रंप अपने सहयोगियों के लिए इतनी सख्त भाषा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पश्चिमी देशों के विरोधियों के लिए उतनी कठोरता नहीं दिखाते. उन्होंने साफ कहा कि इटली और वह खुद कभी किसी से नहीं गिड़गिड़ाते. इस बयान के बाद दोनों नेताओं के बीच जुबानी टकराव और ज्यादा चर्चा में आ गया है.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Gargi Santosh

Gargi Santosh

गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.