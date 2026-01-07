Hindi World Hindi

Donald Trump Greenland Dispute Denmark Pm Statement Nato Threat

NATO को ले डूबेगी ट्रंप की जिद! डेनमार्क PM के बयान ने मचाई हलचल, जानिए क्या कुछ कहा?

वेनेजुएला के सैन्य ऑपरेशन के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ग्रीनलैंड है. ट्रंप के हालिया बयानों ने यूरोप में खलबली मचा दी है, जहां डेनमार्क ने साफ कर दिया है कि वह अपनी क्षेत्रीय अखंडता से समझौता नहीं करेगा.

Trump Greenland Dispute: वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को बंधक बनाए जाने के सनसनीखेज ऑपरेशन के बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अगला कदम दुनिया को चौंका रहा है. अब ट्रंप की नजर खनिज संपदा और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रीनलैंड पर टिक गई है.

उनके हालिया बयानों और सोशल मीडिया पर उनकी टीम की गतिविधियों ने न केवल डेनमार्क को नाराज कर दिया है, बल्कि पूरे यूरोप में युद्ध और अस्थिरता की आहट पैदा कर दी है. वेनेजुएला के घटनाक्रम के तुरंत बाद पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने अपने इरादे साफ कर दिए.

ट्रंप का अल्टीमेटम

उन्होंने सीधे तौर पर कहा, “20 दिन में ग्रीनलैंड पर बात करेंगे.” ट्रंप का तर्क है कि ग्रीनलैंड अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अपरिहार्य है. उनका दावा है कि डेनमार्क इस विशाल द्वीप की सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है. गौरतलब है कि ग्रीनलैंड डेनिश किंगडम का हिस्सा है. ट्रंप के इस बयान ने डेनमार्क की संप्रभुता पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक हलकों में हलचल मच गई है.

नाटो के अस्तित्व पर संकट

ट्रंप के बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसेन ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है. उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर किसी भी तरह के सैन्य कब्जे की कोशिश करता है, तो यह नाटो सैन्य गठबंधन का अंत होगा.

फ्रेडरिकसेन ने डेनिश ब्रॉडकास्टर TV2 से बात करते हुए कहा, “यदि संयुक्त राज्य अमेरिका अपने ही एक नाटो सहयोगी देश पर हमला करने का फैसला करता है, तो आपसी विश्वास और गठबंधन की बुनियाद खत्म हो जाएगी.” उन्होंने दुनिया से शांति की अपील करते हुए साफ किया कि ग्रीनलैंड की तुलना वेनेजुएला से नहीं की जा सकती और अमेरिका इसे रातों-रात नहीं जीत सकता.

सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग

तनाव को और हवा देने का काम ट्रंप के करीबी सलाहकार स्टीफन मिलर की पत्नी केटी मिलर ने किया. उन्होंने सोशल मीडिया पर ग्रीनलैंड का एक विवादित नक्शा साझा किया, जो पूरी तरह से अमेरिकी झंडे के रंगों में रंगा हुआ था.

Add India.com as a Preferred Source

इस तस्वीर के नीचे सिर्फ एक शब्द लिखा था- “SOON” (जल्द ही). इस पोस्ट ने आग में घी डालने का काम किया है. डेनमार्क के राजदूत जेस्पर मोलर सोरेंसन ने इसे क्षेत्रीय अखंडता का अपमान बताते हुए इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है.

क्यों है ग्रीनलैंड पर ट्रंप की नजर?

ग्रीनलैंड केवल बर्फ की चादर नहीं है, बल्कि यह रणनीतिक और आर्थिक रूप से मूल्यवान है. यहां दुर्लभ पृथ्वी तत्व और अन्य कीमती खनिजों के विशाल भंडार हैं. अमेरिका का पिटुफिक स्पेस बेस पहले से ही यहां स्थित है, जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए रीढ़ की हड्डी माना जाता है.

रूस-चीन का बढ़ता प्रभाव

ट्रंप ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि डेनमार्क ने सुरक्षा के नाम पर वहां केवल एक ‘कुत्तों वाली गाड़ी’ बढ़ाई है, जबकि पूरा क्षेत्र रूसी और चीनी जहाजों से भरा हुआ है.

सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप का यह रुख न केवल डेनमार्क को चुनौती दे रहा है, बल्कि 75 साल पुराने नाटो गठबंधन की स्थिरता को भी हिला रहा है. अगर अमेरिका ग्रीनलैंड को लेकर कोई आक्रामक सैन्य या कूटनीतिक कदम उठाता है, तो यह वैश्विक राजनीति में एक नए और खतरनाक अध्याय की शुरुआत होगी, जहां मित्र देश ही एक-दूसरे के दुश्मन बन सकते हैं.