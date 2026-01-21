Hindi World Hindi

Donald Trump Greenland Purchase Conflict Denmark Send Soldiers What Is Europe Planning

ग्रीनलैंड विवाद में नया मोड़! ट्रंप के दावे के बाद डेनमार्क ने भेजे सैनिक, यूरोपीय देशों की अगली चाल क्या?

Greenland Dispute: ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण की इच्छा अब केवल एक बयान नहीं, बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय संकट बन चुकी है. डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि सुरक्षा कारणों से अमेरिका इस क्षेत्र को हासिल करना चाहता है.

Trump Greenland Dispute: अमेरिकी राजनीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में इन दिनों ग्रीनलैंड चर्चा का केंद्र बन गया है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस विशाल आर्कटिक द्वीप पर अमेरिका का नियंत्रण स्थापित करने के अपने इरादे साफ कर दिए हैं. ट्रंप का मानना है कि ग्रीनलैंड न केवल रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी अनिवार्य है.

इस महत्वाकांक्षा ने न केवल डेनमार्क बल्कि पूरे यूरोपीय संघ और नाटो गठबंधन के भीतर एक बड़ा कूटनीतिक संकट पैदा कर दिया है. दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की यात्रा से ठीक पहले, फ्लोरिडा में मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने अपने इरादे दोहराए. उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि यूरोपीय संघ उनके इस कदम का कड़ा विरोध कर पाएगा.

ट्रंप का दावा- ग्रीनलैंड हमारे पास होना चाहिए

ट्रंप ने आत्मविश्वास के साथ कहा, “मुझे नहीं लगता कि वे बहुत अधिक विरोध करेंगे. देखिए, यह हमारे पास होना ही चाहिए.” ट्रंप की यह टिप्पणी डेनमार्क द्वारा ग्रीनलैंड में अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती के तुरंत बाद आई है, जो स्पष्ट रूप से अमेरिका को एक संदेश थ.। हालांकि, ट्रंप अपनी योजना पर अडिग हैं, जिससे ट्रांस-अटलांटिक संबंधों में दरारें और गहरी हो गई हैं.

ट्रंप की इस चाहत के पीछे ठोस रणनीतिक कारण हैं. वेनेजुएला में हालिया सैन्य अभियानों की सफलता ने उनके प्रशासन के आत्मविश्वास को बढ़ाया है. वाशिंगटन का मानना है कि आर्कटिक क्षेत्र में रूस की सैन्य उपस्थिति और चीन की बढ़ती आर्थिक दिलचस्पी अमेरिका के लिए चिंता का विषय है.

संसाधनों पर नियंत्रण

ग्रीनलैंड प्राकृतिक संसाधनों और खनिजों से समृद्ध है, जो भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं. भौगोलिक स्थिति के कारण, ग्रीनलैंड उत्तरी गोलार्ध में किसी भी खतरे को रोकने के लिए एक आदर्श सैन्य बेस प्रदान करता है.

टैरिफ की धमकी, यूरोप में खलबली

ट्रंप ने अपनी इस मांग को मनवाने के लिए टैरिफ को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है. उन्होंने घोषणा की है कि यदि यूरोपीय देश ग्रीनलैंड हासिल करने की उनकी बोली का विरोध करते हैं, तो उन्हें भारी आर्थिक परिणाम भुगतने होंगे.

Add India.com as a Preferred Source

ट्रंप का टैरिफ बम

1 फरवरी से ब्रिटेन, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और फिनलैंड पर 10% अतिरिक्त टैक्स लगेगा. 1 जून से यह टैक्स बढ़कर 25% हो जाएगा. इस आर्थिक दबाव ने यूरोपीय देशों को सकते में डाल दिया है. यूरोपीय नेताओं ने इस कदम को अस्वीकार्य करार दिया है और एकजुट होकर डेनमार्क का साथ देने की कसम खाई है. वहीं, यूरोपीय संघ भी अब अमेरिका के खिलाफ जवाबी व्यापारिक प्रतिबंधों पर विचार कर रहा है.

विरोध की लहर

ट्रंप के बयानों का असर जमीन पर भी दिखने लगा है. डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन और ग्रीनलैंड की राजधानी नूक में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. स्थानीय निवासियों और राजनेताओं का कहना है कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है. डेनिश सरकार ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला माना है.

डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति अब व्यापार से निकलकर क्षेत्रीय विस्तार की ओर बढ़ती दिख रही है. ग्रीनलैंड को लेकर उनका अड़ियल रुख और यूरोपीय सहयोगियों को टैरिफ की धमकी देना अंतरराष्ट्रीय राजनीति के स्थापित नियमों को चुनौती दे रहा है. अगर यह गतिरोध जारी रहता है, तो नाटो जैसे सैन्य गठबंधन की नींव हिल सकती है और वैश्विक व्यापार युद्ध का एक नया मोर्चा खुल सकता है.