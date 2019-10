वॉशिंगटन: ISIS के मुखिया अबू बकर-अल-बगदादी को अमेरिकी सेना ने मार गिराया है. इस बात को खुद डोनाल्ड ट्रंप ने अब कन्फर्म कर दिया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि इस घटना को कल रात अंजाम दिया गया. बगदादी दुनिया का नंबर एक आतंकवादी था. वह अब मर चुका है. वह उस ISIS का सरगना था जिसने पूरी दुनिया में आतंकवाद को फैला रखा है. यह संगठन बेहद क्रूर और हिंसक है.

US President Donald Trump: Last night the United States brought the world’s number one terrorist leader to justice. Abu Bakr al-Baghdadi is dead. He was the founder and leader of ISIS, the most ruthless and violent terror organisation anywhere in the world. pic.twitter.com/k1RoL4HlHX

— ANI (@ANI) October 27, 2019