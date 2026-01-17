By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
अमेरिका ने इन देशों पर ठोका 10% टैरिफ, जानिए ट्रंप ने किस गुनाह के लिए दी सजा?
ग्रीनलैंड विवाद के बीच, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा कदम उठाया है. दरअसल, अमेरिका ने यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है. आइए जानते हैं ये फैसला किस कारण लिया गया और इससे क्या असर पड़ेगा?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने फैसले से दुनिया को चौंका दिया है. इस बार उनके निशाने पर डेनमार्क, ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य यूरोपीय देश हैं. दरअसल, ट्रंप ने इन देशों पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जो 1 फरवरी से लागू होगा. यह कदम ग्रीनलैंड को लेकर US की योजना के खिलाफ जाने पर उठाया गया है. बता दें यूरोपीय देशों ने अमेरिका के ग्रीनलैंड पर कब्जे के प्लान का विरोध किया था, अब ट्रंप ने इसमें सजा सुनाई है. इस फैसले से वैश्विक व्यापार और कूटनीति दोनों में हलचल मच गई है.
टैरिफ से बढ़ेगा दबाव
टैरिफ लगाने से एक दिन पहले ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा था कि जो देश अमेरिका के ग्रीनलैंड प्लान का समर्थन नहीं करेंगे, उन्हें आर्थिक कीमत चुकानी पड़ेगी. आज यानी शनिवार, 17 जनवरी को टैरिफ की घोषणा कर दी गई. ट्रंप लंबे समय से यह दावा करते रहे हैं कि ग्रीनलैंड अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद अहम है. उनका मानना है कि आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ती गतिविधियों के बीच अमेरिका को वहां अपनी मौजूदगी मजबूत करनी चाहिए, और इसके लिए वे हर तरह का दबाव बनाने को तैयार हैं.
यूरोपीय देशों ने जताई नाराजगी
फ्रांस, ब्रिटेन, डेनमार्क समेत ज्यादातर यूरोपीय देश अमेरिका के इस कदम से नाराज हैं. ये देश नहीं चाहते कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका का नियंत्रण हो, क्योंकि यह डेनमार्क के दायरे में आने वाला स्वशासित क्षेत्र है. हैरान करने वाली बात यह है कि ये सभी देश लंबे समय से अमेरिका के रणनीतिक सहयोगी रहे हैं. ऐसे में सहयोगियों पर इस तरह का आर्थिक दबाव डालना दुनिया के लिए भी चौंकाने वाला है. विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्रंप का यह कदम सिर्फ ग्रीनलैंड तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक संदेश है कि अमेरिका अपनी शर्तों पर ही गठबंधन चलाना चाहता है.
ग्रीनलैंड को लेकर क्यों हो रहा विवाद?
ग्रीनलैंड एक विशाल और संसाधनों से भरपूर द्वीप है, जो उत्तरी अमेरिका और आर्कटिक क्षेत्र के बीच रणनीतिक स्थिति में है. यहां अनोखे खनिज, प्राकृतिक संसाधन और सैन्य दृष्टि से अहम लोकेशन मौजूद हैं. 57,000 की आबादी वाला यह द्वीप 1979 से स्वशासन में है, लेकिन रक्षा और विदेश नीति अब भी डेनमार्क के नियंत्रण में है. अमेरिका पहले से ही यहां अपने सैन्य बेस के जरिए मौजूद है, लेकिन ट्रंप इससे कहीं आगे जाना चाहते हैं. हालांकि ग्रीनलैंड के लोग और वहां के नेता साफ कर चुके हैं कि वे अमेरिका का हिस्सा बनने के पक्ष में नहीं हैं.
वैश्विक राजनीति पर पड़ रहा असर
टैरिफ के इस फैसले से यूरोप-अमेरिका संबंधों में तनाव बढ़ना तय है. व्यापार विशेषज्ञों का कहना है कि इससे यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव बढ़ेगा और जवाबी कार्रवाई की संभावना भी बनी रहेगी. वहीं, ग्रीनलैंड का मुद्दा अब सिर्फ एक द्वीप तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह वैश्विक शक्ति संतुलन का प्रतीक बनता जा रहा है.
