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Trump Warning to Iran: 'डील नहीं तो तबाही तय, बरसाएंगे बम...', डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को अल्टीमेटम
Donald Trump Iran Warning: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी दी है. उनके दूत इस्लामाबाद में बातचीत के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन साथ ही ट्रंप ने साफ कहा है कि डील नहीं मानी तो कड़े सैन्य कदम उठाए जाएंगे.
Donald Trump Warns Iran: वैश्विक राजनीति में एक बार फिर तनाव और कूटनीति साथ-साथ चलते नजर आ रहे हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने ईरान को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए एक तरफ बातचीत की पहल की है, तो दूसरी ओर सख्त सैन्य कार्रवाई की चेतावनी भी दे डाली है. इस बीच उनके विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जारेड कुशनर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं, जहां दूसरे दौर की अहम बातचीत होने जा रही है.
ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि उनके प्रतिनिधि इस्लामाबाद में ईरानी पक्ष के साथ नई बातचीत शुरू करेंगे. ये बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब हाल ही में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव बढ़ा है और अंतरराष्ट्रीय जहाजों पर फायरिंग की खबरें सामने आई हैं. भारतीय तेल के जहाजों पर भी अटैक की खबरें सामने आईं थीं. अमेरिका का आरोप है कि ईरान ने संघर्षविराम का उल्लंघन करते हुए समुद्री मार्ग में जहाजों को निशाना बनाया.
अमेरिका ने क्या कहा?
हालांकि बातचीत की पहल के बावजूद ट्रंप का रुख काफी आक्रामक नजर आया. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर ईरान उचित और संतुलित समझौते को स्वीकार नहीं करता है, तो अमेरिका बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है. उन्होंने यहां तक कह दिया कि ईरान के पावर प्लांट और पुलों जैसे अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है.
ट्रंप ने ये भी दावा किया कि होर्मुज में हो रही घटनाओं से ईरान को ही आर्थिक नुकसान हो रहा है. उनके अनुसार, इस रास्ते के बाधित होने से ईरान को रोजाना करोड़ों डॉलर का घाटा उठाना पड़ रहा है, जबकि अमेरिका पर इसका खास असर नहीं पड़ता. उन्होंने ये भी कहा कि कई जहाज अब अमेरिकी बंदरगाहों की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे अमेरिका को फायदा हो रहा है.
दूसरी तरफ, इस पूरे घटनाक्रम ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चिंता बढ़ा दी है. होमुर्ज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है. यहां किसी भी तरह का तनाव सीधे तौर पर वैश्विक बाजार और तेल की कीमतों को प्रभावित कर सकता है.
जेडी वेंस नहीं होंगे बातचीत में शामिल
इस बीच, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस दौर की बातचीत में शामिल नहीं होंगे, जिससे संकेत मिलता है कि फिलहाल यह वार्ता सीमित स्तर पर ही हो रही है. हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि इस बैठक के नतीजे आने वाले दिनों में अमेरिका-ईरान संबंधों की दिशा तय कर सकते हैं.
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