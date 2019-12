वाशिंगटनः अमेरिका(America) के इतिहास में महाभियोग(Impeachment) का सामना करने वाले डोनाल्ड ट्रंप(Donald Trump) तीसरे राष्ट्रपति होंगे. प्रतिनिधि सभा ने उन पर सत्ता का दुरुपयोग करने और कांग्रेस की जांच में अवरोध डालने का आरोप औपचारिक रूप से लगा दिया है. अब सीनेट में अगले वर्ष सुनवाई होगी कि वह पद पर बने रहेंगे या नहीं.

सदन ने बुधवार रात राष्ट्रपति ट्रंप पर सत्ता के दुरुपयोग और कांग्रेस में अवरोध डालने के दो अभियोग लगाए. सत्ता के दुरुपयोग के आरोप के पक्ष में 230 मत और विपक्ष में 197 मत पड़े. कांग्रेस में अवरोध पैदा करने के दूसरे आरोप में 229 के मुकाबले 198 मत पड़े.

Majority in House has voted for second impeachment charge against US President Donald Trump for obstruction of Congress. Voting is still underway: AP pic.twitter.com/vE9BRD8T9Q

— ANI (@ANI) December 19, 2019